– Skal ta mer av folks strømregninger

– Vi gjør nå en god ordning bedre og mer treffsikker, sa statsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse om strømregninger onsdag kveld med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og energiminister Terje Aasland.

– Fremover vil vi som fellesskap ta en større del av folks strømregninger, sa statsministeren.

Regjeringen gjør følgende grep:

Strømstøtteordningen forlenges ut 2024.

Innslagspunktet i støtteordningen blir den samme som i dag, 70 øre per kilowattime. Strømstøtten blir satt til 90 prosent støtte over 70 øre hele året. I dag er støtten 80 prosent over 70 øre i sommermånedene. Moms kommer i tillegg.

I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Nå blir det en kompensasjon time for time. Denne ordningen vil trolig ikke bli innført før tidligst 1. september.

Regjeringen vil forlenge strømstøtten til landbruket, kulturlivet og frivillige ut 2024

– Politisk styring

Siden desember 2021 har regjeringen gitt 35 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene, ifølge Støre, som også la til at han mener regjeringen ikke har overlatt strømmen til markedet, slik noen hevder.

– Det vil jeg sterkt si meg uenig i. Det er politisk styring som gjør at været og naturressursene i Norge blir til fornybar og ren kraft som vi stifter bekjentskap med i strømkontakten og lysbryteren hver eneste dag. Det er beslutninger tatt for over 100 år siden og helt opp til vår tid, sa Støre.

– Det er politisk styring som gjør at 90 prosent av kraften er eid av fellesskapet i Norge, det er politisk styring som gjør at vi har sterk forsyningssikkerhet i Norge, at vi utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen til å ha nok vann i magasinene våre. Det er politisk styring som gjør at vi kan utvikle strømstøtteordninger som kraftig reduserer strømregningene til folk, sa statsministeren.

Regjeringen skal også sette ned et ekspertutvalg som skal vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal gi sin rapport til regjeringen 15. oktober.

– Det er et mål for regjeringen å ha mer stabile strømpriser for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Enkelte har bedt om at det innføres makspris og et lavere innslagspunkt for strømstøtte. Det vil ikke skje.

– Nei, for makspris mener vi er en dårlig ide. Det kan føre til at du får mindre oppmuntring til å spare strøm, og det kan gjøre at vi får problemer med forsyningssikkerheten. Men 90 prosent over 70 øre er en veldig god ordning for folk, sier Støre til Dagsrevyen.

Skuffet

Interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, er skuffet over at regjeringen ikke kom med gode nyheter for landets små og mellomstore bedrifter.

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen fortsetter å svikte landets små og mellomstore bedrifter, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, i en uttalelse. Han sier han hadde forventet at regjeringen ville lansere noen kraftfulle grep for bedriftene.

