Nordby-magi da Ready snudde og vant: - Han fortjener kveldsmat

Vi starter på Gressbanen og med Ready, som endte høyest i grunnserien av Oslo-lagene med sin bronse. Og det var Fredrik Nordby som herjet – han scoret tre mål på 20 minutter i 2. omgang og sørget nærmest egenhendig for at Ready har tatt første stikk.

– Fredrik gjør en veldig bra kamp. Han fortjener kveldsmat i kveld, sier trener Lars Christian Sveen og ler.

– Solberg er nok hans favorittmotstander, helt enkelt. De har stor respekt for ham og blir fort passive og defensive når han har ball. Det har de ikke råd til. Han spiller fantastisk, har en herlig mentalitet og er rett og slett en utrolig god bandyspiller. Fredrik bestemmer selv hvor god han vil bli, sier Gustav Eriksson.

Ready jaktet revansje for det pinlige 0-3-tapet i kamper i semifinalen sist sesong for Solberg, mens Solberg skulle vise at de er å regne med i dette sluttspillet etter to tap i serien for Ready og en rekke svake resultater den siste tiden.

På Gressbanen onsdag var det gjestene fra Solbergelva som tok ledelsen etter ti minutter. Øyvind Bø Johnsen fikk bra klem på førsteskytt og snek ballen i mål ved nærmeste stolpe.

Havnet under, men utlignet

Utover i omgangen ble det en skikkelig stillingskrig under tåke og dårlige forhold. Men det var gjestene som scoret kampens andre mål, like før pause. Bø Johnsen flippet herlig gjennom Erik Fjeldheim, som la – med ryggen mot mål – la ballen lekkert i mål fra kloss hold til 2–0. Det var også stillingen til pause.

Ready kom ut i 100 i den andre omgangen og reduserte til 1–2 bare to minutter ut i omgangen. Fredrik Nordby flippet gjennom Gustav Eriksson, som tok ned ballen og avsluttet over ene leggskinnen til Solberg-keeper Ole Tobias Fevang.

Lagene var like langt etter 56 minutter. Keeper Kevin Sterner plukket en corner og kastet ut venstre til Nordby. Han satte fart fra egen halvdel og inn på Solberg sin halvdel, og fikk skutt fra 14–15 meter. Ballen gikk rett opp i nettaket og i mål til 2–2.

Nordby-hat trick på 20 minutter

Solberg tok ledelsen igjen etter 70 minutter ved Bø Johnsen etter en corner, men bare to minutter senere scoret Nordby sitt andre for kvelden etter et par nydelige dragninger nede ved dødlinja.

Og da Nordby scoret sitt tredje etter et herlig soloraid og et enda bedre skudd ett minutt senere, var kampen snudd og Ready var opp 4–3.

Solberg tok timeout, men det så ikke ut til å hjelpe. Martin Dregler brøt høyt i banen, satte opp farten og skjøt fra 25 meter. Ballen snek seg langs bakken i mål til 5-3. Det ble også sluttresultatet. Dermed tok Ready første stikk i en semifinale “alle” har spådd blir tett og jevn.

– Jeg synes vi generelt sett er OK defensivt. Vi gir dem et par muligheter og noen enkle mål, men det er detaljer som avgjør slike kamper og der er vi best. Offensivt må vi jobbe litt mer, men vi scorer noen bra mål, sier Lars Christian Sveen.

Lagene møtes igjen fredag kveld i Solbergelva. Den kampen begynner 19.00.

Dårlig Ullevål-start

Ullevål hang lenge med Drammen på Marienlyst, men etter en rekke klasseredninger av Simen Lycke Kjøllmoen, måtte målvakten gi tapt etter 36 minutter. En Drammen-corner endte hos Mathias Farnes, og istedenfor å skyte valgte han å drible av fire Ullevål-spillere før han la ballen lekkert i mål.

Ullevål hadde en rekke gode muligheter både før og etter scoringen til Drammen, men det sto 1–0 til Drammen til pause.

Drammen økte til 2–0 etter timen spilt. Thomas Stærkeby dro seg ut til venstre og skjøt ballen inn i boks. Jesper Gadderud var uheldig da han ble truffet, og Lycke Kjøllmoen var utspilt i mål.

Hjemmelaget tok mer og mer over utover i 2. omgang og var det førende laget mot slutten av kampen. Det var fortjent da Marius Mørch Andersen banket inn 3–0 på en corner åtte minutter før full tid.

Sene reduseringer

Jesper Sagen reduserte til 1–3 etter en corner fem minutter før full tid, og gjestene reduserte ytterligere en gang, til 2-3, like før slutt etter en retur fra Jonas Tjomsland. Likevel ble det med håpet – Drammen tok første stikk og vant 3–2.

– Det er bra at vi er med helt inn, men vi må sette sjansene våre. Vi burde aldri ha ligget under 0-3, men sluttspurten vår var anstendig. Vi henger ikke med hodet og ser heller fram til fredag, sier Timian Strømdahl Fossli.

– Det var veldig kjipt å tape. Vi hang bra med hele kampen egentlig og var best på slutten, men det holdt dessverre ikke denne gangen. Men vi depper ikke av den grunn og har fokus på neste kamp nå, sier Jesper Sagen.

Stortap for Røa

Røa tok seg til sluttspillet på imponerende vis etter en sterk sluttspurt, men de fikk et ublidt møte med sluttspillet for første gang på over 20 år.

Gjestene havnet bakpå umiddelbart mot Sarpsborg og var under 0–2 allerede etter 20 minutter. Hjemmelaget økte til 3–0 ti minutter før pause, som også var stillingen til pause.

3–0 ble til 4–0 ti minutter ut i den andre omgangen, mens det etter timen sto 5–0. Henrik Tuseth reduserte til 1–5 tre minutter etter at timen var passert, men Sarpsborg var best ut kampen og vant til slutt 7–1.

– Det var vanskelige forhold i Sarpsborg, noe som preget kampen. Vi føler at vi ikke kommer helt opp på nivå i 1. omgang. I 2. omgang blir det spillemessig bedre, men Sarpsborg er effektive og vinner fortjent. Nye tak på fredag, sier trener Christer Johansen.

Neste kamp mellom lagene spilles på Bogstad kunstis fredag klokken 19.00.

