Valentins-bryllup i hemmelighet

Brudgommen gliser til Dagsavisens spørsmål om hvor lenge paret har planlagt giftermål på Valentinsdagen 14. februar.

– Tja, en måneds tid.

Vielsen har paret kun delt med noen utvalgte:

– Jeg er helt sikker på at det er flere i begge familier som får bakoversveis når dette blir kjent. Ingen har kjent til dagens planer utenom forloverne, selvfølgelig, smiler Christoffer Bakken.

Varaordfører i Indre Østfold, Kathrine Hestø Hansen, viet Iselin Furuseth og Christoffer Bakken i den staselige Rugevillaen i Mysen. (Tomm Pentz Pedersen)

Bryllupsfest til sommeren

Det nybakte ekteparet Furuseth og Bakken løftet merkedagen for kjærlighet og romantikk til nye høyder. Ekteskap har vært et tema i noen år, innrømmer Christoffer.

– Vi har vært sammen i 12 år, og Iselin har lenge mast om at vi bør gifte oss. Men det har liksom ikke passet sånn. Jeg har også tenkt at en formalisering av forholdet og ringer på fingrene er lurt.

Iselin Furuseth og Christoffer Bakken bor i Spydeberg. Jentene Mathea (6) og Linnea (9) har heller ikke visst om dagens planer. I seremonien skal de levere ringene til brudeparet.

– Hvorfor skal dere gifte dere på en tirsdag? lurte Mathea på, og fikk forklart hva Valentinsdagen er.

Vel overstått kan ekteparet Iselin Furuseth Bakken og Christoffer Bakken love at hemmelighetskremmerier er over for denne gangen.

– Vi kan love at det blir bryllupsfest til sommeren, er begge samstemte om.

– En dag vi aldri kommer til å glemme, sier Iselin og Christoffer Bakken sammen med døtrene Mathea (6) og Linnea (9). (Tomm Pentz Pedersen)

Ønsker flere vielser på Valentinsdagen

Rammen for inngåelse av tirsdagens ekteskap bærer preg av storhet og høytid. Rugevillaen på festningsverket Høytorp fort i Mysen er nylig restaurert til fordums prakt. Otto Ruge var generalløytnant som ved invasjonen av Norge i april 1940 ble utnevnt til kommanderende general, dernest som forsvarssjef. Etter tiden som forsvarssjef ble villaen tildelt Ruge som æresbolig.

På Valentinsdagen er det varaordfører i Indre Østfold, Kathrine Hestø Hansen (Ap), som har ikledd seg «distinksjoner» – i den tidligere militærboligen. Med ordførerkjedet rundt halsen. En borgerlig vielse på Valentinsdagen har Hestø Hansen ønsket seg lenge:

– Iselin og Christoffer er det første paret i Indre Østfold kommune vi vier på Valentinsdagen. Jeg lanserte ideen om vielser på 14. februar allerede i fjor, men den tanken kom litt for nærme datoen til at det ble mulig å gjennomføre, forteller varaordføreren. Som håper ettermiddagens borgerlige Valentine-vielse i regi av kommunen skal inspirere flere par.

Valentinsdag

Valentinsdag er en merkedag for kjærlighet og romantikk som feires 14. februar.

I kirkelig sammenheng var 14. februar en katolsk feiring av en eller flere tidlige kristne helgener med navnet Valentinus.

I likhet med halloween, morsdag og farsdag har valentinsdag kommet til Norge ved påvirkning fra USA.

Kilde: Store norske leksikon

Små kjærlighetstegn

Selv valgte Hestø Hansen i fjor å gi sin kjære Lars Holene et ja hjemme i egen hage, viet av ordfører Saxe Frøshaug (Sp).

For egen del innrømmer varaordføreren at hun ikke har lang tradisjon for å markere Valentinsdagen, men har tro på de små tingene i forholdet.

– Er det ikke slik da? På morgenen i dag hadde Lars vært ute med isskrapen og gjort ren frontruta på bilen min. Islaget som var igjen – formet som et hjerte. Det kaller jeg kjærlighet!

Kirken inviterte til drop-in-bryllup

Over ti menigheter i Den norske kirke inviterte tirsdag til drop-in-bryllup.

– Det høres kanskje litt Las Vegas-aktig ut, og ikke alle liker drop-in-begrepet, men erfaringene er at folk tar bryllupet sitt på alvor og har tenkt på det lenge, sier prest i Ås kirkelige fellesråd Kjerstin Jensen til NRK.

I tillegg til Ås kirke har også Greverud, Grong, Vågå, Ulstein, Moland, Mandal, Nes, Nedstryn, Ås, Jevnaker, Ringerike og Flosta blant kirkene som har promotert drop-in-bryllup på Valentinsdagen i 2023.

