Lastebileierforbundet: – Regjeringen har hatt behov for flere penger, derfor er bøtende økt med 30 prosent

I Debatten på NRK møtte både politidirektoratet, justisdepartementet, Trygg Trafikk og lastebilnæringen til debatt.

I 2022 omkom 118 personer i trafikken. 1. februar økte bøtesatsene med 30 prosent. Endringen har blant annet medført at kjøring på rødt lys og bruk av håndholdt mobil under kjøring gir en bot på 9700 kroner. I tillegg er det innført en fellesbot, som dekker flere lovbrudd i samme kjøring, på hele 26250 kroner.

Programleder Fredrik Solvang viste flere eksempler på økte bøtesatser, og skisserte gråsonene for bøtelegging. Runar Karlsen, fagdirektør for trafikk i Politidirektoratet og tidligere UP-sjef, kontret med at takster på forelegg ikke er et valgfag.

I høringssvarene for nye bøtesatser var det flere motargumenter. Blant annet fra Politidirektoratet, UP og Oslo politidistrikt.

– Vi mente at en økning av straffen med 30 prosent ikke var nødvendig, etter en samlet vurdering av slike sterke virkemidler, sa Runar Karlsen fra Politidirektoratet

Karlsen fikk følge av Geir A. Mo administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Regjeringen har hatt behov for flere penger derfor er bøtende økt med 30 prosent.

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, fulgte opp:

– Bøter skal svi og ha en forebyggende karakter, men økningen fra et allerede høyt nivå har ingen effekt. Vi frykter at folk vil oppleve dette som urimelig og politiet sitte i mange uløste straffesaker.

I fjoråret ulykkessommer var det flest møteulykker i tillegg utforkjøringer og ulykker på grunn av rus, høy fart og uoppmerksomhet. Geir Indrefjord, statssekretær justis og beredskapsdepartementet (Sp) mener fjorårets ulykkesår ikke må bagatelliseres:

– Vi vet at høy fart medfører flere alvorlige ulykker. Økonomiske initiativer har effekt, det vet vi.

[ Adam er en av snart 1 million leietakere i Norge ]

[ Valentins-bryllup i hemmelighet. Vielsen har paret kun delt med noen utvalgte ]