I dag kan du gifte deg på drop-in

– Mange tror at et kirkebryllup er kostbart og krever masse planlegging, men det stemmer ikke. Det kan gjøres enkelt, mener Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet.

Derfor har over ti menigheter åpnet dørene sine i dag på valentinsdagen.

Tilbyr prest og musikk

– Det er en fin mulighet for de som har tenkt at de gjerne skulle ha giftet seg, men at det ble et litt for stort prosjekt. Man trenger ikke ett år på å planlegge et bryllup. Det viktigste er å feire hverandre og sin forpliktelse, sier han.

Kirken stiller opp med prest og kirkemusiker som har med seg et rikt utvalg av musikk og tekster.

– Man kan velge om man vil ha mye program, for eksempel musikk, eller gjøre det kjempe enkelt og være ferdig på tyve minutter, sier han og legger til at det er lov med mange gjester.

[ Fallhøyden er enorm. Likevel velger mange å være utro ]

- Man kan spare mye penger ved å gifte seg i dag, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet. (Den norske kirken)

– Positive tilbakemeldinger

Det er ikke første gang kirken arrangerer drop-in-brylluper. Kirken har ikke registrert hvor mange som har benyttet seg av tilbudet før, men Kielland forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger.

I 2021 var det ni par som valgte å gifte seg Austmarka kirke og i fjor var det over 20 par som giftet seg på drop-in-bryllup på Ringerike den 22.02.2022.

– Men hva med det formelle?

– Ja, det må brudeparet sørge for. Man trenger en prøvingsattest og forlovererklæring som man kan få på Skatteetatens nettsider. Det kan være mulig å få dette på noen få dager, forteller han.

Blant kirkene som har promotert drop-in-bryllup i 2023 er Greverud, Grong, Vågå, Ulstein, Moland, Mandal, Nes, Nedstryn, Ås, Jevnaker, Haug og Flost.

[ Ballong-striden: Dette har skjedd og dette er uavklart ]