Sverige fortsatt i økonomisk motvind

Mandagens tall fra økonomikommissær Paolo Gentiloni er ingen morsom lesning for finansminister Elisabeth Svantesson (M), skriver Strömstads Tidning og refererer til Nyhetsbyrået TT:

I den nye prognosen for 2023 ligger Sverige igjen nederst på listen når det gjelder vekst blant de 27 EU-landene. Det ser heller ikke lysere ut framover – snarere tvert imot. Europakommisjonen forventer at den svenske økonomien vil falle med 0,8 prosent i 2023, som det eneste minuslandet i unionen.

På bunn av lista, like over Sverige, ligger Estland, Latvia, Tsjekkia og Danmark med 0,1 prosent. For 2024 ser det litt bedre ut med en økning på 1,2 prosent – selv om det fortsatt er dårligst i hele EU, skriver Strömstads Tidning.

Inflasjonen på vei ned

Samtidig forventes den svenske inflasjonen å falle: til 6,3 prosent i år og 1,8 prosent i 2024, skriver TT.

«Vi er litt mer optimistiske når det gjelder utsiktene for vekst og en forventet nedgang i inflasjonen i år. Men vi står fortsatt overfor mange utfordringer», skriver kommisjonens visepresident for finans, Valdis Dombrovskis, i en pressemelding.

9. februar hevet Den svenske Riksbanken renten til 3 prosent.

Inflasjonen er altfor høy og har fortsatt å stige. For at inflasjonen skal falle og stabilisere seg på målet innen rimelig tid, har Riksbanken besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,0 prosent, skriver Sveriges Riksbank i en pressemelding.

Til sammenligning holdt Norges Bank renten uendret på 2,75 prosent i januar, etter å ha hevet renten fem ganger på rad. Den norske rentetoppen ser ut til å bli på 3,0 prosent i mars, men det er også en mindre mulighet for ytterligere en heving i år, skriver E24.

[ Kommentar: I Märtha Louises sannhet er hun offeret, mediene er skurkene og andre skal ikke utfordre hennes sannhet ]

[ Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død ]