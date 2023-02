Skal ha dyttet samboeren slik at hun falt i trappen

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 23 år gammel mann fra Hommersåk.

Den lyder på at han i perioden fra desember 2020 til februar 2021 skal han ved flere anledninger ha utøvd vold, trusler eller andre krenkelser mot hans daværende samboer.

Blant annet skal han utsatt samboeren for omfattende vold 18. desember. Denne dagen skal han både ha sparket og slått henne og dyttet henne slik at hun falt i trappen.

Han skal også ha tatt telefonen fra henne, hindret henne i å forlate stedet, kledd av henne, tvunget henne inn i dusjen og spylt henne med kaldt vann og sagt «skal vise deg hvordan det er å være hore» eller lignende.

Han skal også ha truet med at han skulle voldta henne eller lignende.

Også 18. januar 2021 skal han ha hindet henne å forlate stedet, klemt hånden hennes i en dør og kastet henne i bakken.

21. og 22. januar 2021 skal han også ha kontaktet samboeren til tross for at han var gitt et besøksforbud mot henne.

4. juni i fjor, omkring klokken 00.30, skal han ha slått en kvinne i ansiktet med knyttet neve i ansiktet. Denne voldsepisoden skal ha funnet sted i Stavanger sentrum.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 2. mai i år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud og elektronisk kontroll.

Eventuelle krav om erstatning vil fremmet av fornærmede bistandsadvokat.

