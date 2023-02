Russiske gravide reiser til Argentina

Årsaken skal være at kvinnene ønsker å føde i Argentina, slik at barna kan få argentinsk statsborgerskap, skriver BBC.

I løpet av de siste månedene har 5.000 kvinner tatt turen, og på det siste flyet som gikk torsdag var det 33 gravide kvinner om bord.

De siste reisende var alle i de siste ukene av svangerskapet, ifølge det nasjonale migrasjonsbyrået.

Arrestert

Antallet har økt den siste tiden, og krigen mellom Russland og Ukraina skal være en av årsakene, melder lokale argentinske medier.

Av de 33 kvinnene som ankom den argentinske hovedstaden på torsdag, ble tre arrestert på grunn «problemer med dokumentasjonen deres» i tillegg til tre andre som ankom dagen før, sa leder for migrasjonsbyrået Florencia Carignano til La Nacion til BBC.

– De russiske kvinnene hadde opprinnelig hevdet at de besøkte Argentina som turister, sa hun.

Det ble oppdaget at de ikke kom hit for å delta i turistaktiviteter. Noe kvinnene selv erkjente.

En advokat for de tre kvinnene som ble arrestert torsdag, sa at de blir «feilaktig fengslet», ettersom de blir holdt på mistanke om å være «falske turister».

Dette skal være et begrep som ikke finnes i argentinsk lovgivning.

Visumfri

Ifølge BBC skriver den argentinske avisen La Nacion at årsaken til den dramatiske økningen i ankomster av russiske statsborgere til krigen i Ukraina, er krigen og landets helsetjeneste, samt at russiske kvinner tiltrekkes av deres rett til visumfri innreise til Argentina. Tilgang på medisin av høy kvalitet og mangfoldet av sykehus nevnes også blant årsakene.

Et russiskspråklig nettsted som BBC har sett, tilbyr ulike pakker for vordende mødre som ønsker å føde i Argentina. Nettstedet reklamerer for tjenester som personlige fødselsplaner, henting på flyplassen, spanskundervisning og rabatter på opphold på de beste sykehusene i den argentinske hovedstaden, og koster fra 5.000 dollar til 15.000 dollar for flytur på første klasse.

