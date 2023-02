– Vi må ha tillit til en statsråd, spesielt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon

– Det er spørsmålet knyttet til om vi kan stole på justisminister Emilie Enger Mehl Mehl i fremtiden. Tilliten til Mehl er svekket fordi hun ikke har svart på spørsmål knyttet til denne saken sier, Høyres Mari Holm Lønseth i Politisk Kvarter på NRK.

Mehl valgte ikke å stille til debatt i NRK. Illustrerende, mener Mari Holm Lønseth (H).

– Det hadde vært klokt av henne å stille debatt også i NRK.

– TikTok en voksende sosial plattform

Mandag sa Mehl til NRK at hun har vært opptatt av å være så åpen og ærlig som mulig:

– Jeg har tidligere tatt opp dette i departementet før jeg lastet ned appen TikTok. Det ble klart at det ikke forelå noen spesifikke retningslinjer. For meg var det viktig å gjøre denne vurderingen, som alle andre må jeg forholde meg til retningslinjene som gjelder.

– Ikke minst som justis og beredskapsminister tar jeg nok en del ekstra forholdsregler som eksempelvis innstillinger på telefonen og hva man lagrer. I min rolle må man i det hele tatt være forsiktig med hva man snakker om på telefonen. Men det er en kjensgjerning at TikTok er en voksende sosial medieplattform. Den nest mest brukte plattformen i Norge blant ungdom mellom 18 og 29 år, det mener jeg er viktig å forholde seg til. Dette er et sted hvor barn og unge ferdes da mener jeg det er riktig at seriøse aktører også er på denne plattformen

Etterspør tillitt

Mari Holm Lønseth (H) mener saken dreier seg om hvordan vi kan stole på Mehl neste gang hun bruker «sikkerhetshensyn» som begrunnelse for å la være å svare Stortinget.

– Det er sentralt for tilliten til en statsråd at vi kan stole på at de gir fullstendige og riktige svar når Stortinget stiller spørsmål. Det er dette denne saken dreier seg om, sier Lønseth til NRK og legger til:

– Et enkelt spørsmål fra Høyre for fire måneder som hun selv har valgt å ikke å svare på. Men i et stort intervju med TV2 gjelder tydeligvis ikke hennes eget argumentet om sikkerhetshensyn. Vi er i en spent sikkerhetspolitisk situasjon og Mehl er en interessant person for fremmede makter og folk som ikke ønsker oss vel, å følge med på. Vi må ha tillit til en statsråd, spesielt i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

Høyre-leder Erna Solberg har også reagert sterkt på at justisminister Emilie Enger Mehl ikke har svart på Stortingets spørsmål om hun har TikTok installert på tjenestetelefonen.

– Alle kan gjøre feil, men den feilen hun har gjort i tillegg er å forsøke å føre stortinget bak lyset, sa Solberg til NRK i forrige uke

– Selv en justisminister kan gjøre feil. Det viktigste er at nye rutiner er på plass, sier leder for kontrollkomiteen, Høyres Peter Frølich til VG.

– Det er derimot ikke bra at «sikkerhetshensyn» er brukt som unnskyldning for å ikke svare. Hensynet til sikkerhet kan ikke misbrukes for å unngå å svare Stortinget, legger han til.

