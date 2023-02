George Clooney lager amerikansk «Le Bureau»

Den franske spionserien «Le Bureau» ble en norsk og internasjonal TV-snakkis, og en stor seerfavoritt på NRK da serien gikk på TV fram til våren 2020. Serien skildrer agenten Malotru og kollegaene i det franske agentbyrået DGSE som hadde spioner og aksjoner i fiendtlig territorium – som Syria, Iran og Russland.

George Clooney skal ikke ha rollen som den amerikanske versjonen av agent Malotru, men regissere serien kalt «The Department». (Evan Agostini/NTB kultur)

Nå skal serien lages i amerikansk versjon under tittelen «The Department», og handle om CIAs agenter arbeid ute i felten, melder franske medier.

Regissør og skuespiller George Clooney er så langt det mest kjente navnet knyttet til det nye TV-prosjektet. Hollywood-stjernen skal derimot ikke ha hovedrollen som den amerikanske versjonen av Malotru. Han skal derimot regissere og co-produserte den amerikanske versjonen, som skal lages i regi av TV-selskapet Showtime.

Franske Mathieu Kassovitz har hovedrollen som DGSE-agent Malotru i spionserien «Le Bureau des Légendes» fra Canal Plus. (Stephanie Branchu/Stephanie Branchu/TOP THE OLIGAR)

TV-serien «Le Bureau» byr på en realistisk og intens, men lite actionpreget historie om fransk etterretningsarbeid, hvor dobbel- og trippelagenter sørget for å skape spenning i fransk, russisk og iransk kontorlandskap.

Dramaserien er en av fransk TVs største internasjonale suksesser, solgt til over 100 land. I den franske serien hadde Mathieu Kassovitz hovedrollen som Malotru, den kløktige og uforutsigbare agenten som ikke engang hans egne stoler hundre prosent på.

Serien fikk de beste kritikkene her hjemme da den gikk på NRK fra 2015 til våren 2020. En sesong seks av den franske originalen skal også være under utvikling, men serieskaperne har sagt at de i så fall vil lage en historie uten superagent Malotru på laget.

