Oscarnominert: – Heidi må by på seg selv

Det er rød løper-sesong og i siste utgave av Blikk gir filmviter og dresspesialist Brita Møystad Engseth mer enn gjerne klestips til Oscar-kandidat Heidi Arnesen som drar til Los Angeles i Mars. Der er «Nattrikken» laget av regissør Eirik Tveiten nominert til pris, og det skal skinnes på den røde løperen

«Heidi Arnesen kan gå for kjole og hvitt, men med åpent bryst – altså kun vest» lyder Møystad Engseths råd, og den frittalende filmjournalisten understreker at skal man først representere må man bjuda på. Skulle Arnesen ville ha på seg en kjole foreslår Engseth at hun velger noe fra det franske motehuset Chanel.

«Langt, trangt skjørt med smokingvest over» lyder tipset.

Herrenes arena

Av minneverdige rød løper-øyeblikk har Brita Møystad Engseth fortsatt stor beundring for Julianne Moore som satt draktjournalistene solid på plass for mange år siden.

– Jeg husker hun ble spurt «Who are you wearing?» og at hun bare målte journalisten opp og ned før hun smalt tilbake: «Ville du spurt en mann om det samme?» ler Møystad Engseth. Og legger til at i dag ville man kanskje nettopp spurt menn.

Billy Porter på Golden Globe Awards i januar.

– Ja, i de senere år synes jeg det er herrene som har utmerket seg mest. Billy Porter er et glitrende eksempel. Han har virkelig gjort den røde løperen til herrenes arena med sine mange, helt fantastiske gallaantrekk. Nå holder det ikke lenger med en enkel mørk dress, han har sprengt alle rammer, sier Møystad Engseth.

Når det gjelder hennes personlige favoritter husker hun spesielt godt svenske Eva Dalhgren og Efva Attling som ankom en premiere for mange år siden iført identiske antrekk.

– Jeg husker ikke hvilket år det var, kun at begge ankom iført helt like, svarte smokinger. Det bare oste skjønnhet og girl power, sier Engseth og legger henført til:

– Det er som om kvinner i herreklær ofte blir ultrafeminine, mens herrer i dameklær bare understreker maskuliniteten.

Stilforvandling

Selv har den frittalende filmjournalisten gjennomgått en magisk stilforvandling i løpet av de siste årene. Hun omtaler den som klassisk butch, med stilen er flere lysår unna hvordan hun pleide å kle seg i skinnjakke, hettegenser og jeans.

I dag flommer Instagram-kontoen hennes over av flotte dressbilder, med «Suit Up Saturday»-oppslag flere ganger i uka. Og, hun er politisk korrekt: alt er kjøpt i bruktbutikker.

Brita Møystad Engseth har kastet hettegenseren og kledd seg opp i fasjonabel secondhand-mote de senere år.

– Du trives i rollen som influenser?

– Jeg er da ingen influenser, jeg bare elsker å rote rundt i bruktbutikkene på Elverum, ler hun. Og legger til at det er uendelig med skatter å finne for den som bare gidder å lete og vet litt hva en er ute etter.

– Jeg har en fantastisk dobbeltspent jakke som bare roper på en anledning, sier hun. Jakken kan du se på instagramkontoen hennes @popcornbrita, det er en blå blazer i ull, som hun beskriver slik:

«Tartan-mønstret blazer vevd i hundre prosent ull i Skottland av Arthur Bell for den svært smakfulle herreforretningen Teller von der Landstraße i Wien. Og nå er den min sammen med en skjorte fra Stephens Brothers of London (by appointment to HRH The Duke of Edinburgh Shirt Maker & Hosier). Så nå tømmer jeg skapet for Frislid og Boss, for Tiklas og Ferner Jacobsen. Det er fullendt. Nå venter jeg bare på bli invitert et sted.»

