Vil ikke kaste Tyrkia ut av NATO

Onsdag uttalte den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan at Sverige burde gi opp forsøket på å bli NATO-medlem, da Tyrkia ikke kommer til å si ja til deres søknad så lenge landet tillater brenning av koranen.

Bakgrunnen for uttalelsen er koranbrenningen som den dansksvenske politikeren Rasmus Paludan gjennomførte foran Tyrkias ambassade i Stockholm forrige måned.

Spenningen mellom NATO-medlem Tyrkia og aspirerende medlem Sverige har ført til debatt også her til lands. På Politisk kvarter torsdag morgen slo Ine Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, fast at et utestengelse fra NATO ikke er løsningen på Tyrkias blokkering av Sveriges medlemskap. I stedet mener hun den oppståtte konflikten må løses politisk og diplomatisk.

– Tyrkia er NATO-medlem og skal forbli NATO-medlem, sa hun.

Det siste vi skal gjøre nå er å splitte opp vår allianse. — Åsmund Aukrust (Ap)

[ UD ber norske innbyggere i Tyrkia unngå store folkesamlinger ]

Sterkere sammen

MDG mener på sin side at det er på tide å revurdere NATOs struktur, etter at Tyrkia har satt foten ned for et Sverige-medlemskap. Partiet foreslår at Tyrkia enten kastes ut av NATO eller at dagens NATO-land starter en ny allianse uten Tyrkia. Begge løsningene tar Ap sterk motstand fra.

Åsmund Aukrust (Ap), nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, mener MDGs forslag er helt urealistiske.

Åsmund Aukrust (Ap) mener MDGs to forslag er helt uaktuelle. (Terje Pedersen/NPK)

– Det er krig i Europa. Jeg mener det siste vi skal gjøre nå er å splitte opp vår allianse, sa han under torsdagens Politisk kvarter-sending.

Han er enig i at det er åpenbare problemer med Tyrkias utvikling, da særlig med tanke på deres stadig mer autoritære regime, men mener NATO er mer tjent av å ha Tyrkia i alliansen enn utenfor. Det synet deler Søreide.

– Det er bedre at man har et stort og militært sterkt Tyrkia på innsiden av NATO, mener hun.

[ Finsk Nato-solidaritet med Sverige har en grense ]

Carl Johansen (MDG) kritiserte Tyrkia for å jobbe for Russlands interesser og mot NATOs, og mente det er underlig at partier som Ap og Høyre mener det er greit å være alliert med et land som oppfører seg slikt. På direkte spørsmål fra programleder Bjørn Myklebust om Norge kan være alliert med et diktatur, unngikk Aukrust å svare.

– Jeg synes ikke vi skal bruke tiden på helt hypotetiske spørsmål i den situasjonen vi er i akkurat nå. Nå er det krig i Europa og det viktigste for oss nå er å vise samhold, slik at vi kan beskytte hverandre og vise all den støtte vi kan til Ukraina, sa han.

[ Finsk meningsmåling: Flertallet vil ikke vente på svensk Nato-godkjenning ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen