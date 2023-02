Åpner opp på scenen

Hvem: Alessandra Mele (20)

Hva: Artist og låtskriver

Hvorfor: Med i Melodi Grand Prix med låten «Queen of Kings»

Hei Alessandra! Hvordan går det?

– Hei! Du, det har gått bedre, jeg har vært ganske syk de siste dagene. Så nå fokuserer jeg egentlig kun på å bli frisk.

Oi, men finalen er jo på lørdag! Hvordan er nervene?

– Jeg er spent! Men det er helt fantastisk å være med i MGP, og jeg lærer så mye nytt. Å være på scenen, å ha kontakt med «fans», hele prosessen bak en låt. Alt dette er jo ganske nytt.

Ja, det har jo gått fort fra The Voice i fjor til MGP nå, hvordan føles det?

– Det er jo musikken jeg har lyst til å leve av, så jeg elsker det. Jeg brenner jo for dette, så det er bare gøy å legge så mye tid og energi inn i det.

Fortell litt om låten?

– Den handler om å være seg selv. Og om å ikke være redd for det vonde, men bruke det for å kunne reise seg igjen. Det kan tolkes i mange retninger, men i mitt tilfelle, handlet det om identitet. Det var vondt å akseptere egen seksualitet.

På hvilken måte da?

– Det var ikke så lett å være bifil i en liten by i Italia, der jeg også vokste opp. Heldigvis har jeg klart det nå, og det hjelper at Norge er et fantastisk åpent land. Her er det lettere å være seg selv.

Alessandra Mele. (NTB)

Når flyttet du til Norge?

– To år siden, men jeg har bodd her masse opp gjennom oppveksten, jeg har norsk mor og Italiensk far. Flere journalister har kalt meg halvt norsk. Men jeg ser på meg selv som norsk.

Hvordan har familien i Italia reagert på at du er med i MGP?

– De er så fine og støttende. Noen ganger er det vanskelig å gi seg selv den skrytet, så det å høre det fra familie og fans, det får meg til å føle meg stolt av meg selv.

Hva har vært det mest spesielle øyeblikket i MGP-reisen til nå?

– Den overveldende mottakelsen til låten. Det har varmet hjertet mitt sånn! Femti millioner avspillinger på TikTok, nesten fire millioner på Spotify. Den har gått «crazy-bra», så det er veldig gøy.

Kommer det negative tilbakemeldinger også?

– Selvsagt! Jeg elsker konstruktiv kritikk, for det kan jeg lære av. Hat-kommentarene prøver jeg å le av, de skriver ting som: «hater låten». Men det gjør litt vondt i hjertet likevel. Heldigvis er det de positive kommentarene jeg tar mest til meg.

Noen faste! Hvem var din barndomshelt?

– «Besse» og «nonno», altså bestefar og bestemor. De har alltid vært så trygghetsskapende og fine, og jeg har følt at jeg har kunnet være meg selv. Jeg blir veldig emosjonell av å snakke om det, faktisk!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Beyoncé! Men jeg hadde sikkert besvimt.

Er det noe du angrer på?

– Kanskje noen kjærester, ha ha. Men jeg tenker at det meste skjer av en grunn, og har et formål.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg elsker å danse i trusa når ingen er hjemme! Da er jeg helt fri sammen med kroppen min og musikken. Det er en fantastisk følelse. Jeg anbefaler det.

