Ruskjørte seks ganger

Den 32 år gamle mannen erkjent straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. I perioden fra 18. november 2020 til 24. august 2021 har han blitt seks ganger for å ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for seks tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

2. oktober 2021 skal han også ha stjålet en motorsykkel i Stavanger og kjørt med denne.

Fredag 4. juni 2021, omkring klokken 20.30 i Nesbuvegen i Sola kjørte han motorsykkel, og var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han kjørte med høy hastighet og foretok flere forbikjøringer av andre kjøretøy, som medførte av førere i motgående kjørefelt måtte bråbremse og bremse hardt for å unngå kollisjoner. Litt senere samme kveld i Åsenveien i Sola unnlot han å stanse for politiet til tross for at det var gitt gjentatte tegn, i form av sirener og blålys, om å stanse.

Retten kom til at 31-åringen skulle dømmes for 17 ulike overtredelser som i hovedsak gjelder brudd på veitrafikkloven.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at flere av sakene var blitt svært gamle, til hans uforbeholdne tilståelse og at 21-åringen har endret livssituasjonen sin.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager, samt en bot på 20.000 kroner.

I tillegg ble han dømt til sperrefrist for erverv av førerrett i tre år.

[ Utested gikk konkurs ]