Frykter prishopp på matvarer vil føre til lengre køer hos Frelsesarmeen

Den veldedige organisasjonen merket en urovekkende økning i antall personer som dukket opp på deres gratis matutleveringer i fjor. Moss var et av stedene der økningen var størst. I løpet av 2022 ble antall udelte matposer her firedoblet, sammenlignet med året før.

Annenhver uke møter personer fra rundt 300 husstander opp foran døra til Frelsesarmeens lokaler i Moss. Det har blitt mange nye fjes den siste tiden, og den lokale korpslederen Bjørn Løvdahl tror det vil bli enda flere i 2023.

I morgen er det ventet at matvareprisene vil øke med om lag ti prosent. Samme dag står Løvdahl og kollegaene hans klare med en ny utlevering av matposer til trengende.

– Hvis økningen i matvarepriser blir så drastisk som forventet, vil vi nok merke det, sier han.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen. (Petter Berntsen/Frelsesarmeen)

At de økte matvareprisene vil føre til at enda flere familier vil trenge hjelp til å sette mat på bordet, er en bekymring som deles i resten av Frelsesarmeen.

– Januar er selv i en normalsituasjon en vanskelig tid for mange, hvor kanskje kredittkortene man måtte ty til for å få endene til å møtes før jul skal betales, strømregningene er høye – og nå altså den varslede prisøkningen på mat, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

Går utover de yngste

Løvdahl forteller at han allerede har mottatt tekstmeldinger fra noen av de faste gjengangerne i matvarekøen i Moss, som sier de er bekymret for fremtiden nå som matvareprisene har blitt så høye.

– Bekymringen er der. Det så vi allerede før jul også. Da vi ønska godt nyttår til folk, fikk vi ofte en kommentar tilbake om at de virkelig håpet at det kommende året skulle bli bedre. Grensen er for mange nådd nå.

– Hvilke konsekvenser får den varslede prisen på matvarer for disse familiene, tror du?

– Jeg tenker mye på barna og ungdommen i familiene som har det tøft nå. Familier som kanskje blir nødt til å skjære ned på trivselstiltak. Faren er et vi får en ond sirkel der barn ikke får vært med på det de trenger for å få en god sosial hverdag, svarer han.

I Moss ble antall utleverte matposer fra Frelsesarmeen firedoblet i løpet av fjoråret. (Kenneth Stensrud)

