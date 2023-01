Lange køer på E18 inn til Oslo

Et vogntog med stopp har skapt problemer i morgentrafikken inn til Oslo tirsdag. Vegtrafikksentralen skriver at berging er bestilt.





Også E18 ved Strand i Viken er det trafikkproblemer tirsdag morgen. Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at årsaken er et trafikkuhell med to biler.

E18 [13] Strand, Viken, i retning mot Oslo: Trafikkuhell med to biler. Kø fra før. — Vegtrafikksentralen øst (@VTSost) January 31, 2023

















