Søndagens direkte TV-sport

06.00: Tennis, Australian Open. Finale i double for kvinner. (Eurosport N)

07.55: Langrenn, Marcialonga for kvinner og menn, 70 km klassisk Moena – Cavalese i Italia, Ski Classics (7 av 14). Dette er et av rennene Petter Northug har plukket ut. Men her deltar også norske landslagsløpere. (NRK 1)

08.00: Golf menn, European Tour. Hero Dubai Desert Classic fra Emirates Golf Course i Dubai. (Vsport Golf)

08.20: Kombinert, verdenscup menn, hopp (HS109), (3. og siste del av Seefeld-trippelen). (NRK 2)

09.00: Tennis, Australian Open. Finale menn, single. Novak Djokovic, Serbia møter Stefanos Tsitsipas fra Hellas. Det er Djokovic tiende finale i denne turneringen. (Eurosport N)

09.10: Alpint, verdenscup kvinner, slalåm 1. omgang i Spindleruv Mlyn, Tsjekkia. (Vsport 1)

10.15: Alpint, verdenscup menn i Cortina d’ Ampezzo, Italia (erstatter avlyst renn i Lake Louise). Super-G. (TV 3)

11.25: Kombinert, verdenscup menn, 12,5 km langrenn (3. og siste del av Seefeld-trippelen). (NRK 1)

12.00: Motorsport, rally menn. Race of Champions fra Piteå, Sverige. (NRK 2)

12.00: Sjakk, dag 13 av Tata Steel fra Wijk aan Zee, Nederland. (TV 2 Sport 2)

12.10: Alpint, verdenscup kvinner, slalåm 2. omgang i Spindleruv Mlyn, Tsjekkia. (Vsport 1)

12.05: Para-VM. Åpen stafett, langrenn fra Östersund, Sverige. (NRK 1)

12.45: Langrenn, verdenscup, 20 km fellesstart klassisk kvinner i Les Rousses, Frankrike. Ingvild Flugstad Østberg kjempet i teten, men endte på 4. plass på fredagens 10km. (TV 3)

13.30: Sykling kvinner, UCI Cyclo-cross fra Bensancon, Frankrike. (TV 2 Sport 1)

13.30: Fotball menn, tysk 2. Bundesliga. Hamburg SV – Eintrach Braunschweig fra Volksparkstadion. (Vsport 2)

14.00: Fotball menn, spansk La Liga. Real Valladolid – Valencia fra José Zorrilla. (TV 2 Sport Premium)

14.15: Hopp, verdenscup menn (18 av 32), skiflyging i Kulm, Østerrike (HS235). Halvor Egner Granerud gikk til topps i lørdagens renn. (NRK 1)

14.45: Langrenn, verdenscup, 20 km fellesstart klassisk menn i Les Rousses, Frankrike. (TV 3)

15.00: Sykling menn, UCI Cyclo-cross fra Bensancon, Frankrike. (TV 2 Sport 1)

15.00: Sykling menn, UCI World Tour. Grand Prix Cycliste la Marseillaise. (Eurosport N)

15.00: Fotball menn, engelsk FA-cup. Stoke – Stevenage fra Britannia. (Vsport 3)

15.10: Hopp, verdenscup kvinner i Hinterzarten, Tyskland. (Vsport +)

15.30: Håndball, VM-sluttspillet for menn: Kamp om 5. plass. Norge - Tyskland. Det blir andre gang lagene møtes i dette mesterskapet. (3+)

15.30: Fotball menn, tysk Bundesliga. Schalke 04 – Köln fra Veltins-Arena. (Vsport 2)

16.15: Fotball menn, spansk La Liga. Osasuna – Atlético Madrid fra El Sadar. (TV 2 Sport Premium)

17.00: Ishockey menn, eliteserien. Vålerenga – Stjernen fra Jordal Amfi. Vålerenga tok en solid seier i Varner Arena torsdag og kjemper om en topp to plassering. (TV 2 Sport 1)

17.00: Fotball menn, skotsk eliteserie. Dundee United – Celtic fra Tannadice Park. (Vsport 3)

17.30: Fotball menn, tysk Bundesliga. Leverkusen – Dortmund fra BayArena. (Vsport 2)

17.30: Fotball menn, engelsk FA-cup. Wrexham FC – Sheffield United fra Racecourse Ground. (Vsport 1)

18.00: Håndball-VM, menn. Bronsefinale: Sverige - Spania fra Stockholm. (TV 3)

18.30: Fotball menn, spansk La Liga. Celta Vigo – Athletic Bilbao fra Balaidos. (TV 2 Sport Premium)

20.30: Håndball-VM, menn. Finale: Frankrike - Danmark fra Stockholm. (TV 3)

21.00: Sykling menn, UCI World Tour. Vuelta a San Juan, 7. etappe i Argentina. (Eurosport 1)

21.00: Fotball menn, spansk La Liga. Real Madrid – Real Sociedad fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport Premium)

23.00: Ishockey menn, NHL. Carolina Hurricanes – Boston Bruins fra PNC Arena. (Vsport 1)

23.00: Ishockey menn, NHL. Toronto Maple Leafs – Washington Capitals fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)





