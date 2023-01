Butikkansatte forstår ikke hvorfor matprisene øker så mye: – Lurer på hvor pengene blir av

Dagligvarene bli dyrere – igjen.

Næringsminister Jan Christian Vestre har bedt dagligvarekjedene om å utvise samfunnsansvar og dempe prisveksten så mye som mulig.

Christopher Beckham peker på at de høye matvareprisene rammer de lavtlønte hardest.

– Matvareprisene har stor betydning for medlemmene, spesielt for de lavtlønte. Alle lurer på hvor pengene blir av – hvorfor stiger prisene så mye, sier lederen for Handel og Kontor (HK).

[ Debatt: Fattigdom går på helsa løs ]

Mener noen skummer fløten

– Rema-Reitan er rangert som Norges nest rikeste med 64 milliarder i formue, Norgesgruppen-eier Johan Johannson er Norges 4. rikeste med 61,5 milliarder i formue, ifølge Kapital. Er det svaret på spørsmålet?

– Jeg peker ikke på noen, men det er jo en grunn til at de er blant Norges rikeste. Det er noen som skummer fløten, svarer Beckham.

Før jul og påske settes prisene kraftig ned på en del varer. Det er også et spørsmål som har opptatt mange HK-medlemmer, forteller Beckham.

– Det går ut over bedriftenes likviditet, og det truer arbeidsplassene. Mange lurer på om denne praksisen også fører til at prisene øker etterpå. Det er mange spørsmål som vi håper at vi nå skal få svar på, sier forbundslederen.

Glad for granskning av bransjen

Næringsministeren har også varslet at han vil be Konkurransetilsynet om å se nærmere på at kjedene varsler om prisøkninger før de faktisk skjer.

Vestre vil få utredet hvordan prisdannelsen skjer og hvor overskuddet blir av i dagligvarebransjen.

HK-lederen gir Vestre sin fulle støtte.

– Jeg er glad for at regjeringen vil granske dagligvarebransjen. Jeg forstår ikke at prisene skal øke mye to ganger i året på den måten de gjør nå, sier Beckham til NRK.

[ En Slask i bystyret: Det er varslet mistillit mot Robert Steen. Onsdag fikk vi en liten forsmak ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Pelsfluensere har blitt big business ]