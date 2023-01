− Samme lønnsnivå i kommuner og stat over hele landet

VARDØ (Dagsavisen): For å styrke bosettingen i den nordligste regionen, Finnmark og Nord-Troms (tiltakssonen), har det siden 1990-tallet vært en rekke tiltak. Lavere trinnskatt, lavere skatt på alminnelig inntekt og Finnmarksfradrag i skattegrunnlaget. Fritak for elavgift, årlig avskriving av studielån, ekstra avskriving av studielån for grunnskolelærere og fra i høst, gratis barnehage. Likevel ser ikke dette ut til å være nok for å få folk til å flytte nordover.

− Når vi snakker om hvor folk bosetter seg, snakker vi ikke om én ting, men en hel pakke i livet ditt. Da snakker vi om videregående utdanning, helsetjenester, kommunikasjon, tjenestetilbud, skole, barnehage, kulturtilbud, flypriser og tilgang på arbeidsplasser for begge i en familie. Vi snakker om lønnsnivå, sier Vardø-ordføreren.

Ikke bare gratis barnehage

Han mener at hvis hele denne pakken er dårligere i et område enn i et annet, vil tyngdekraften gjøre at de fleste vil flytte til den plassen de synes det er best å bo. Derfor er det en komplisert sak å snu en befolkningsutvikling

− Hvis man retter det bare inn mot gratis barnehager, kommer vi ikke i mål. Det må være en helhetlig pakke, sier han.

Hvis Vardø kommune skulle ha et lønnsnivå som kunne konkurrere med Tromsø, Trondheim Bergen eller Oslo, måtte kommunen ha lagt på lønna til de ansatte i gjennomsnitt 80-100.000 kroner. Da hadde Vardø gått i underskudd hvert eneste år.

− Derfor må lønnssystemet til kommunene endres. Man kunne valgt å innføre samme lønnsnivå for kommuner og stat over hele landet. Rett over gata har vi den statlige arbeidsplassen, Kontoret for voldsoffererstatning. De får en sekk med penger og så mange saker de skal løse og må derfor ha et visst antall ansatte. Når en person begynner som jurist på voldsoffererstatningen starter lønna 50-75.000 kroner under lønna de kunne ha fått hos statsforvalteren i Vadsø. Da jobber de her til de har erfaring og søker seg jobb andre steder og får 100.000 kroner mer i lønn. Da flytter de, sier han.

Over alt i Vardø finner du gatekunst. Det meste med et klart politisk budskap. (Børre Haugli)

Svalbardskatt kan virke

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), var tirsdag denne uka i Hammerfest for å diskutere med aktører i nord om hvordan tiltakene virker.

− Både folk og næringsliv i regionen er svært opptatt av at de personrettede virkemidlene blir styrket og det er regjeringen allerede i gang med. I årets budsjett har vi økt satsen for sletting av studielån og innført gratis barnehage fra høsten av, sa Gjelsvik under møtet.

Bakgrunnen for møtet er at Kommunal- og distriktsdepartementet nylig fikk evalueringsrapporten om de personrettede tiltakene i tiltakssonen fra Vista Analyse.

Den konkluderte med at tiltakene i beste fall har midlertidig effekt og at verdien av virkemidlene går ned over tid. De skriver også at mye er lite kjent og at sletting av studielån har best effekt.

Rapporten antyder at økt barnetrygd, vurdere boligutfordringene og svalbardskatt kan ha en god virkning. Til det sistnevnte antyder rapporten at det sannsynligvis vil virke, men at det er kostbart.

Hva det koster å reise til Oslo

Vardø kommune har utfordringer med å opprettholde bosettingen, men en vardøværing gir aldri opp, og en av dem er ordfører, Ørjan Jensen.

− Tror ikke det er en tapt kamp, men det tar mange år før det vil snu. Norge vil komme til et punkt der vi må snu det. Oljeinntektene har gjort at vi har kunne frikoble oss fra de verdiene som skapes i distriktene. At det er helt greit at alle flytter til Oslo. Hvis alle hadde bodd i Oslo, hvordan skal man da klare å skape de verdiene som blir skapt langs kysten, sier ordføreren.

At dagens støtteordninger ikke har holdt tritt med lønns- og utgiftsnivået er klart og det trengs en fornying.

− Vi har en finnmarkspakke som har vært den samme i 30 år og utgjør 20-30.000 kroner i året. Det er det en familie på fem bruker for å komme seg til Oslo, sier Jensen.

