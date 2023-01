– Det er helt sinnssykt, MGP er akkurat det sirkuset jeg trodde det skulle være. Det har jo vært en barndomsdrøm fra jeg var 12 år, sier Kai Thomas Larsen i forkant av lørdagens opptreden.

Det var i 1998, og det var Dana International som gikk av med seieren i finalen.

Kai Thomas og hans alter ego, dragartisten Skrellex er godt kjent for norske TV-seere. Først kom han inn med brask og bram og fikk 99 av 100 dommere til å reise seg på talentshowet All Together Now i 2019. Tidligere medvirket han i Hotell Cæcar, og i fjor var han å se i realityseriene Drags og Drag me out - og aller sist på Beat for Beat på NRK.

Lørdag går altså Melodi Grand Prix-drømmen i oppfyllelse når står han på scenen som Skrellex, med låten «Love Again».

Flytende hebraisk

Bak artistnavnet Dana International står Sharon Cohen (født Yaron Cohen) fra Israel. Hun er er født som gutt og hun anså seg som kvinnelig fra ung alder av, og var blant annet inspirert av Ozra Haza. Cohen fikk sitt internasjonale gjennombrudd da hun representerte hjemlandet og vant finalen i Eurovision Song Contest 1998 med «Diva».

– Det var vel første gangen jeg fikk se Eurovision, og jeg tok opp Eurovision-finalen på VHS og lærte meg sangene utenat på alle språk. Mamma og pappa fikk litt og stri med, for å si det sånn, sier han.

Larsen så på videoopptaket om og om igjen, til han kunne de fleste låtene.

– Kan du noen av dem fortsatt?

– Ja, jeg husker jo Dana fortsatt når den kommer på. Men det var litt som da du trodde du kunne alle Spice Girls-låtene, men så hører du dem i voksen alder … det er litt det samme. Jeg trodde jeg kunne flytende hebraisk, sier han.

– Hva skjer fremover for din del, du som alltid har så mange jern i ilden? Har du i det hele tatt tid til å gå videre?

– Ja, tiden har jeg, definitivt. Denne måneden er satt av til MGP og det er jeg glad for. Da kan jeg ha hjertet og hodet kun i MGP-bobla og gi alt jeg har i Norges største konkurranse.

Hemmelighetsfull og travel

Foreløpig kan han ikke avsløre noen detaljer.

– Nei, jeg har ikke vært inne ennå – vi begynner prøvene i Nydalen i morgen. Så vi får se, jeg har en drøm og vil gjerne få inn så mange elementer i showet som jeg kan. Men NRK sliter økonomisk, så det er ikke alt man får lov til i denne omgangen. I morgen får vi se på lys og props og fredag er det kameraprøver, så får vi se hva som funker og ikke. Så jeg kan ikke love noe, i tilfelle det ikke blir noe av. Men det blir disko og full fest!

– Kan du si noe om hva som skjer framover, det har vært hintet om at det blir travelt?

– Dere blir ikke kvitt meg så lett, jeg er litt som herpes! Alt jeg kan si, er at det blir mer TV etter MGP. Mer kan jeg ikke si, for det er er konfidensielt.

Men aller først er det altså Melodi Grand Prix for alle pengene.

– Jeg har tapt en del talentkonkurranser før, og hadde egentlig lovet meg selv ikke å være med i flere. Men dette er jo Melodi Grand Prix! Da kan man ikke si nei. Jeg skal bare gjøre nummeret mitt og kose meg det. og gjøre det beste jeg kan, så håper jeg selvsagt at jeg får gå videre, for det hadde vært utrolig moro.

Konkurrentene

De andre fem som lørdag skal kjempe om de siste tre finaleplassen til årets Melodi Grand Prix, er:

* Eline Thorp (29), som stiller med sangen «Not Meant to Be», skrevet av Elsie Bay. Dette er hennes comeback som artist etter at sceneskrekken tok henne etter albumdebuten i 2015.

* Musikal- og teaterartisten Maria Celin (25), kjent fra 2017-» The Voice», som synger «Freya», med Gaute Ormåsen blant låtskriverne.

* Tiril Beisland (21), utdannet på popmusikkskolen LIMPI, synger «Break It», skrevet av blant andre Emma Steinbakken og Emelie Hollow.

* Akuvi, alias Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie (27), prøvde seg i MGP i 2020, stiller med sangen «Triumph» i et afrobeatpreget lydbilde.

.* Stig van Eijk (41) vant MGP i 1999, og prøver seg 24 å senere med reggaelåten «Someday».

Disse er allerede klare for finalen

Seks artister og grupper er allerede klare for finalen i årets Melodi Grand Prix, som går av stabelen i Trondheim Spektrum 4. februar.

Fra første delfinale gikk Ulrikke Brandstorp med «Honestly» videre sammen med boybandet Umami Tsunami med låten «Geronimo» og Alessandra Mele, som sang «Queen of Kings».

I andre delfinale stemte seerne fram gladjazzgjengen i Swing’ It med «Prohibition», festmusikkartisten Jone med «Ekko inni meg» og Elsie Bay, som fremførte «Love You In A Dream».

