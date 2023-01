– Han kan heller komme til oss og få etterutdanning i antirasisme

Fredag morgen var komiker Atle Antonsen tilbake på lufta for første gang, etter bar-episoden der han ble anmeldt for hatefulle ytringer av forfatter og redaktør Sumaya Jirde Ali.

– Jeg har brukt den siste tida til å ta etterutdanning. Jeg har fått det siste opprykket fra idiot til kronidiot, sa Antonsen på det direktesendte P4-programmet «Misjonen» fredag morgen.

Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour. (Privat)

– Atle Antonsen sier han har hatt etterutdanning fra idiot til kronidiot. Han kunne heller komme til oss og få etterutdanning i hva rasisme er, og hvordan han kan bli en god antirasist. Det er jo bedre enn å være kronidiot, kommenterer Hatem Ben Mansour, konstituert leder for Antirasistisk Senter i Oslo.

[ - Jeg har skammet meg noe voldsomt ]

«Du er for mørk»

«Du er for mørk til å være her» skal Atle Antonsen ha sagt til Sumaya Jirde Ali, på utestedet Bar Boca natt til 23. oktober i fjor. Antonsen var beruset og oppførte seg truende, fortalte Ali, som anmeldte Antonsen for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

Riksadvokaten fastholdt henleggelsen av saken 6. januar i år. Dermed var Antonsen tilbake på «Misjonen» med Johan Golden fredag denne uka. Han trakk seg fra programmet etter eget ønske i november, da saken med Sumaya Jirde Ali ble kjent. Antonsen har beklaget hendelsen og unnskyldt overfor Sumaya Jirde Ali på Facebook.

– Jeg synes det er tidlig for Antonsen å komme tilbake på lufta nå, kommenterer Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter.

– Alle er enig i dette var rasistisk og ufint av Antonsen, uansett om det er straffbart eller ikke. Å gå tilbake i en jobb med et så stort ytringsrom så tidlig er spesielt. Også andre enn Sumaya som har opplevd rasisme, kan bli retraumatisert når en kjent person er tilbake i offentligheten så kort etter en slik hendelse, mener Mansour.

[ Ord har betydning. Det bør NRKs Gro Holm notere noe lenger oppe på sin blokk ]

Skam og selvforakt

På «Misjonen» fredag fortalte Antonsen at han hadde kjent på skam, skyldfølelse og selvforakt.

– Det er bra at han skammer seg. Når man har gjort noe galt, er det den riktige reaksjonen, sier Mansour.

Atle Antonsen-saken har vakt stor debatt og enorm medieomtale gjennom flere måneder. Saken har likevel ikke hatt noen positiv effekt på debatten om rasisme i Norge, mener Mansour.

– Så langt har saken hatt en negativ effekt. Nå kan vi se i kommentarfeltene at folk jubler og skriver at nå er det fritt fram igjen. Det brer seg en tretthet blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. Senest i dag kom det en undersøkelse som viser økt mobbing blant barn og unge. Og vi vet at når mobbing generelt øker, øker også rasistisk mobbing. Det kan kjennes håpløst for barn og unge å si fra om rasistisk mobbing på skolen, når de opplever at storsamfunnet ikke bryr seg, mener Hatem Ben Mansour, konstituert daglig leder for Antirasistisk Senter.

[ DEBATT: Rød tvil, tvilsom kritikk ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen