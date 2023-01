LOs sjeføkonom: Avlys renteøkninger i 2023

På dagens rentemøte vedtok Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 2.75 prosent, på grunn av de usikre utsiktene for norsk økonomi.

Etter rentemøtet uttalte sentralbanksjef Ida Wolden Bache at Norges Bank «mest sannsynlig vil heve renten i mars».

Nå går LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad ut og ber Norges Bank avlyse flere renteøkninger i 2023.

– Norges Bank har varslet en renteøkning i mars. Min vurdering er at det er unødvendig, sier Bjørnstad til Dagsavisen.

Aggressive renteøkninger

Norges Bank har hevet renten seks ganger i 2022. LO er kritiske til det de kaller aggressive renteøkninger fra Norges Bank.

– Renteøkningene gir en kraftig innstramning for folks økonomi, i en situasjon der vi allerede har tøffe tider og stor kostnadsvekst. Norges Banks begrunnelser for renteøkninger holder ikke vann, slik jeg ser det, sier Bjørnstad til Dagsavisen.

– Inflasjonen vi opplever er importert. Den kan vi ikke møte gjennom å redusere etterspørselen her hjemme. Inflasjonen her hjemme har vi kontroll over gjennom lønnsdannelsen, forklarer Bjørnstad.

LO-økonomen påpeker at økende renter og nedgang i kjøpekraft øker forskjellene i samfunnet og legger press på årets lønnsoppgjør.

– Alt tyder på at utviklingen i norsk økonomi går verre enn det Norges Bank har sett for seg. Det vil få negative konsekvenser for arbeidsmarkedet i 2023. Jeg tror at Norges Bank vil måtte moderere seg og kanskje redusere renten etter hvert, mener Bjørnstad.

Rødt: - Sett ned renten

Også Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi ber Norges Bank droppe flere renteøkninger i år.

– Høyere rentekostnader løser ikke problemene med inflasjonen, og kan heller forsterke de økonomiske problemene for både folk og bedrifter i 2023, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Marie Sneve Martinussen fra Rødt mener Norges Bank nå må sette ned renten:

– Det er ikke behov for flere renteøkninger, og Norges Bank bør bruke de neste månedene til innse dette. Renten bør settes ned, ikke opp, i mars, sier hun til NTB.

