– Det ble ikke noe rettssak, det er som det er. Men markedsdommen er den som virkelig vil være gjeldende for Atle Antonsen nå.

Det sier Dag Inge Fjeld, omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, til Dagsavisen.

Atle Antonsen er denne uken tilbake som programleder i P4-programmet «Misjonen». Komikeren har ikke vært på jobb i P4 siden saken med Sumaya Jirde Ali ble kjent. Han ba selv om å bli fritatt fra programmet, som han har sammen med kollega Johan Golden, etter at han i november i fjor ble anmeldt av samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd på utestedet Bar Boca i Oslo.

Antonsen ble anmeldt for å ha sagt til Jirde Ali at hun var «for mørk til å være her». Komikeren har senere beklaget det han sa.

6. januar i år ble det klart at Riksadvokaten henla anmeldelsen av Atle Antonsen, etter at også statsadvokaten gikk inn for henleggelse.

– Men det finnes et marked med publikummere og lyttere. Deres dom er også en form for rettssak, sier Dag Inge Fjeld.

Den vanskeligste delen

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i P4-gruppen, Kenneth Andresen, sier at påtalemyndighetens vurdering av saken har vært viktig for P4s beslutning om å la Antonsen komme tilbake på lufta.

– Når konklusjonen fra påtalemyndighetene er så tydelig, og riksadvokaten i sin begrunnelse konkluderer med at saken må forstås som et lite vellykka forsøk på satire, må det ha kommet frem noe i avhørene som har gjort at de har konkludert som de har, sier Fjeld.

Han mener at det første Nytt på Nytt-programmet etter at barhendelsen til Antonsen ble kjent, gjorde en god jobb med å ta komikeren fra alle slags kanter og vinkler.

– Men igjen, det er den «letteste» delen han har vært gjennom til nå. Antonsen lever av å ha en lytterskare og folk som kjøper billetter, så det å skulle ut på markedet igjen er nok den vanskeligste delen for ham.

Mulige scenarioer

– Den Misjonen-sendingen på fredag blir nok helt klart en sending mange kommer til å lytte til, sier Fjeld, som ser for seg tre mulige scenarioer nå som Antonsen skal på lufta igjen.

Det ene er at Antonsen greier å gjennomføre en mørk, dystopisk, men troverdig, forklaring på hendelsen, som også er morsom.

– Et scenario er at han kommer ut som morsom nok, angrende nok og sjelegranskende nok til at han kan få en fortsettelse. Hvis han finner en måte å vrenge fortvilelsen og sjela si på, i ekte Atle Antonsen-stil. Mørk og dystopisk, men likevel si noe om hva han har lært av dette. Da gjør han noe som aldri har blitt gjort i Norge før. Det blir interessant å se om han får til det, sier Fjeld og legger til:

– Han skal jo gjøre dette sammen med Johan Golden, som var veldig brutalt morsom på vegne av sitt ståsted på Nytt på Nytt. Jeg tror nok de to har snakket mye sammen på kammerset.

Støtte fra høyresiden

Et annet scenario omdømmeeksperten ser for seg, er at Antonsen har mistet grepet og evnen til å ivareta sitt varemerke som en mørk og dystopisk komiker etter hendelsen, som fører til at han ikke er like morsom og interessant lenger, og at lyttertallene går ned etter kort tid.

– Hvis det skjer, kan P4 velge å ta Misjonen av sendeplanen sin, for eksempel. Som komiker skal du ha ganske mye selvtillit og mental styrke. Hvis man har vært nede i en mørk kjeller, skal det kanskje mye til å komme seg opp igjen, selv om man gjør sine beklagelser og prøver. Jeg tror ikke det er så lett, jeg tror man kan miste mye av den selvtilliten man er avhengig av å ha, sier Fjeld.

Det tredje scenarioet han ser for seg, er at Antonsen lykkes med å gjennomføre et par sendinger, men at han likevel får kritikk for at han ikke har beklaget seg godt nok. Skjer det, kan det Fjeld kaller «internett-troll» fyre seg opp for å støtte Antonsen.

– De er en aktiv gjeng som har støttet ham hele veien. Jeg tror ikke han liker å være en martyr for dem. Skjer det, tror jeg han kan finne på å trekke seg fra Misjonen. Å få masse støtte i kommentarfelt og i sosiale medier med rasistiske undertoner, og å bli et slags ikon for dem som går til angrep på Sumaya Jirde Ali, tror jeg blir en ekkel følelse for ham.

Antonsen har tidligere uttalt at han reagerer på hetsende kommentarer mot Ali både i kommentarfelt og på direktemeldinger.

Det avgjørende grunnfjellet

– Tror du Antonsen hadde takket ja til å gjøre comeback i Misjonen dersom han ikke hadde tenkt nøye gjennom hvordan han skulle løse det?

– Jeg tror nok ikke det skal så mye til å takke ja til å begynne å jobbe igjen. Tenk deg hvilket inntektsbortfall som kommer etter en sånn sak. Som komiker på det nivået Antonsen har vært i så mange år, tjener man gode penger. Å da plutselig ikke få noen oppdrag lenger, må være brutalt.

Fjeld tror Misjonen blir et sted å starte fra scratch igjen, og et sted hvor Antonsen kan klekke ut en videre plan, episode for episode.

– Dette kan være grunnfjellet for ham. Hvis han lykkes er det fordi han greier å hente frem noe som er imponerende. Alternativet er at det ikke er morsomt nok, at vi husker for godt og at vi ikke vil høre noe særlig på ham.

Når det verken ble tiltale eller rettssak, dukker frasen om at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist opp, forteller Fjeld.

– Det gjelder selv etter veldig ille oppførsel som er helt på grensen, sier han.

– Virkelig ille

Han tror det er vanskelig for nordmenn flest å sette seg inn i hvordan Ali har følt, og fortsatt føler, seg.

– Man kan bare tenke seg hvor ille og ydmykende det var for henne den kvelden. Jeg tror man skal tenke litt på det. Mange gir blaffen, men selv om Antonsen sier at dette var en spøk som ikke ble oppfattet som en spøk, var likevel utsagnene og måten han formidlet de på, virkelig ille.

Han tror ikke det er mulig for folk å sette seg inn i Alis perspektiv med mindre man har opplevd lignende selv.

– Det ligger nok noe i at hvis man tilgir ting, er det ofte fordi man ikke har vært rammet av det selv.

– Ikke en woke-sak

Fjeld er overbevist om at det faktum at det ikke ble noen rettssak er mye av grunnen til at Antonsen relativt raskt er tilbake i offentligheten.

– Noen kaller dette en woke-sak, men det er det ikke. Dette er renspikka rasisme og hets på hudfarge, og har ingenting med woke-bevegelsen å gjøre. Men fordi Antonsen er komiker, mener påtalemyndighetene at det må forstås som et lite vellykka forsøk på satire, fremfor rasisme.

– Men jeg tror ikke Ali oppfattet at det var et satirisk stunt hun ble utsatt for, sier Fjeld.

Nyhetsbildet det siste året, og spesielt de siste månedene, har vært preget av flere alvorlige saker.

– Det slo meg her om dagen at jeg hadde glemt at det var lockdown i Norge for et år siden. Jeg hadde lagt bak meg at det var så kort tid siden, sier Fjeld.

Han tror pandeminyheter, krigen i Ukraina, høye strømpriser og kaoset i USA-politikken kan bidra til at folk raskere glemmer.

– Den ene dårlige nyhetene etter den andre kommer på løpende bånd. Da er det lett å glemme skandaler som skjedde for bare to måneder siden.

