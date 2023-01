Ap-politiker ber regjeringa stille opp for arbeidsplasser i Fredrikstad, men får nei

Fredrikstad-bedriften Kronos Titan har flyttet en tredjedel av produksjonen sin til Tyskland. Årsaken er at de har tilgang til billigere gass i Tyskland enn i Norge.

Det oppsiktsvekkende er at den gassen som de får billigere i Tyskland, er norsk.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Østfold, Stein Erik Lauvås, mener overfor FriFagbevegelse at det er svært underlig dersom Næringsdepartementet ikke finner en løsning for å ordne opp i dette.

– Gir ingen mening

– Jeg registrerer at slik man hevder fra LO, leveres norsk gass til Tyskland som gjør at man blir utkonkurrert i vårt eget land. Det gir ingen mening. Nå må departementet legge seg i selene og finne en løsning for denne gassbiten. Denne situasjonen kan ikke eskalere slik at den gjør enda mer skade, sier Stein Erik Lauvås til FriFagbevegelse.

Årsaken til at Kronos Titan får billigere gass enn i Norge, er at det er innført en makspris for gass i Tyskland.

– Det er svært betenkelig om det ikke skal være mulig å finne en løsning på dette, sier Stein Erik Lauvås (Ap). (Martin Næss Kristiansen)

LO-sekretær Are Tomasgard betegner det hele som galskap. Lauvås er ikke uenig.

Mens hovedtillitsvalgt ved Kronos Titan, Per Øistein Kivijärvi kaller det banalt og lite gunstig.

Når den tyske staten subsidierer både strøm og gass kraftig for å holde industrien gående slik at en norsk bedrift må flytte produksjonen dit, er det en banal situasjon, mener Kivijärvi.

– Skal ikke tape

– De som er avhengig av gass skal altså tape produksjon, arbeidsplasser, inntekter og aktivitet på dette. Det er svært betenkelig om det ikke skal være mulig å finne en løsning på dette. Det er snakk om at det legges ned arbeidsplasser i Norge som følge at man ikke klarer å konkurrere i forhold til gassprisen på norsk gass. Dette er en industripolitikk vi ikke kan være oss bekjent av, mener Stein Erik Lauvås.

Statssekretær i Næringsdepartementet, Anne Marit Bjørnflaten (Ap), mener Kronos Titan i Fredrikstad er en betydningsfull bedrift som produsent av produkter som samfunnet har behov for.

– Regjeringen arbeider løpende med at prosessindustri slik som Kronos Titan skal ha gode og langsiktige rammebetingelser innenfor blant annet rammen av grønt industriløft, sier hun i en kommentar til FriFagbevegelse.

Kan ikke gripe inn

Men statssekretær Bjørnflaten legger til at regjeringen ikke kan gripe inn i de forretningsmessige vurderingene til enkeltbedrifter.

– Vi kan ikke gripe inn i de forretningsmessige vurderingene til enkeltbedrifter. Det må være bedriftens eget ansvar å eventuelt inngå kontrakter om gassleveranser for å dekke sitt energibehov, sier Anne Marit Bjørnflaten.

Hun viser til at regjeringen det siste året har lagt fram en rekke tiltak i møte med de høye strømprisene, rettet mot næringslivet og husholdninger.

– I tråd med næringslivets ønsker har fokuset vært på strømprisene, og regjeringen har jobbet hardt for å få i gang fastprismarkedet. Dette er vårt viktigste tiltak for å bistå næringslivet med å håndtere høye strømpriser, sier Bjørnflaten.

– Det er under en måned siden de første strømleverandørene begynte å tilby fastprisavtaler. Det oppstår konkurranse og prisene blir stadig lavere. Vi har allerede sett avtaler under krona på treårige kontrakter, og sjuårige kontrakter på 69 øre, sier hun.

Ikke fornøyd

Stein Erik Lauvås mener rett og slett ikke dette svaret bærer.

– Vi må sørge for at norsk industri får vilkår på lik linje med våre konkurrenter. Jeg minner om slagordet «Norge Eksporterer». Da kan vi ikke stille oss slik at vi eksporterer norske råvarer (i dette tilfelle gass ) på en slik måte at vi i neste omgang taper norske industriarbeidsplasser. Det gir absolutt ingen mening og det må det ganske enkelt ryddes opp i, mener Stein Erik Lauvås.

