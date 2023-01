Bolig: Større vekst i Sandnes enn Stavanger i 2022

Boligprisene i Sandnes steg 7,1 prosent i 2022. Det er den femte høyeste økningen i landet, og mest i Rogaland.

Det viser statistikk fra Eiendom Norge for fjerde kvartal 2022 i regionene Viken med Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Regionrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

De ti områdene med sterkest utvikling i 2022 var:

Lindesnes +10,5 prosent Arendal +10,0 prosent Kinn +8,0 prosent Grimstad og Lillesand +7,9 prosent Sandnes +7,1 prosent Orkland og Melhus +6,5 prosent Hammerfest +6,4 prosent Eidsvoll +6,0 prosent Stavanger Vest +5,9 prosent Kristiansand +5,7 prosent

Rogaland under ett hadde en oppgang på 4,7 prosent.

– Derfor vokser Sandnes

Jan Einar Thesen, avdelingsleder og eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1 i Sandnes, forteller litt om hvorfor Sandnes økte femte mest i landet i 2022.

– Det som kanskje favoriserer Sandnes er sterk utbygging og nok areal, der det tilbys boliger av ulike typer og prisklasser. Kommunen har vært flinke til å legge til rette for vekst og økt trivsel – nye tilbud i sentrum med ny Ruten, servering, kultur, barnehage og skoletilbud. Det er ikke uten grunn at Sandnes ble kåre til Norges mest attraktive by i 2022. Ett av de viktigste kriteriene ut over arkitektur og generell byutvikling, var barna – det kunne dokumenteres økt trivsel og bedre bomiljø for barnefamilier, sier Thesen til RA.

I 2000 hadde Sandnes 52.998 innbyggere, ifølge SSB. I 2023, med 82.000 innbyggere, er Sandnes den nest største kommunen i Rogaland.

– Og den byen med klart størst vekst i innbyggertall, cirka 35 prosent av veksten i Rogaland er i Sandnes. Veksten kommer ikke til å stoppe opp. Vi er i tillegg en ung by hvor rundt 30 prosent under 20 år. På landsbasis mener jeg det bare er Lillestrøm som har hatt større vekst, mener Thesen.

Å ha en ung befolkning er utfordrende for en kommune. Barnehager og skoler koster, og det er færre skattebetalere. Denne utfordringen synes Thesen Sandnes har taklet bra.

Eiendomsmegleren trekker også fram et attraktivt gründermiljø på FOMO på Forus og Innovation Dock i Ovalen i sentrum.

Stavanger oppdelt i fire områder

Det er altså Stavanger Vest som ligger på niende plass. Eiendom Norge har delt Stavanger inn i fire deler:

Stavanger Nord (Hundvåg, Tasta, Finnøy og Rennesøy): + 3,7 prosent

Stavanger sentrum (Eiganes, Våland og Storhaug): + 5 prosent

Stavanger Sør (Hillevåg og Hinna): +3,9 prosent

Stavanger Vest (Madla): + 5,9 prosent

– Gjennom fjoråret så vi at Sørvest-landet skilte seg ut fra resten av landsdelene med sterk vekst. Av de store byene, har Kristiansand og Stavanger hatt en sterk utvikling i boligmarkedet i 2022, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge, og legger til:

– Dette illustreres med at de fem områdene med sterkest vekst i fjor ligger på Vest- og Sørlandet. Høyere priser og renter har ført til svakere utvikling i resten av landet, spesielt på Østlandet.

Thesen i Eiendomsmegler 1 sier det overordnede bildet av markedet i Stavanger og Sandnes er noenlunde likt.

– Markedet i Stavanger og resten av Jæren preges av fortsatt vekst innenfor energisektoren og et presset jobbmarked. Alle kjenner på økte levekostnader, inflasjon og økte boliglånsrenter. Vi har lavere gjeldsgradsvekst i prosent her på vestlandet enn på østlandet, som igjen gjør at vi tåler en renteheving bedre, sier Thesen til RA.

Områdene med svakest utvikling i 2022 var:

Gjøvik -2,5 prosent Hamar -2,1 prosent Ringsaker -1,1 prosent Kongsberg -0,5 prosent Ringerike -0,2 prosent Indre Østfold -0,1 prosent Bergen Sentrum -0,1 prosent Nesodden +0,1 prosent Kongsvinger +0,1 prosent Holmestrand +0,2 prosent

