Endelig byggestart for Trosvikhallen

Det melder Fredrikstad kommune.

– Det er med stor glede at jeg står her for å markere oppstarten for byggingen av Trosvikhallen, et prosjekt som har vært sterkt ønsket i flere år, sa ordfører Siri Martinsen, som tok det første offisielle spadetaket via en gravemaskin.

Trosvikhallen skal bli en flerbrukshall, som legger til rette for ulike aktiviteter. Her vil det være aktivitetssal og scene, motorikknett og treningsflater. Kommunen skriver at denne vil gi «skolen en fremtidsrettet hall for kroppsøving, lokalsamfunnet en spennende aktivitetshall, idretten en håndballbane, og korpsene øvingslokale i aktivitetssal med tilhørende lagerrom».

Ordføreren ser frem til å se Trosvikhallen ta form.

– I en tid der det meste kan løses via en digital skjerm, er det viktigere enn noen gang å ha fysiske møteplasser som en slik flerbrukshall. Her kan folk møtes, trene og spille sammen, og bygge relasjoner, sa hun.

Entreprenør er Betonmast AS, og arkitekt er Link Arkitektur. Dersom alt går etter planen, er Trosvikhallen ventet å stå ferdig i februar 2024.

