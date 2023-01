Få oversikt over økonomien: 13 sparetips fra Luksusfellen-økonomen

Han er forbrukerøkonom i Sparebank 1, men kanskje mest kjent som programleder i Luksusfellen.

Ifølge Magne Gundersen skjønner folk flest hva vi har i vente framover, og forbereder seg på en trangere økonomi.

Mange tar grep for å spare strøm, handle smartere og utsette utgifter til bedre tider.

Gundersen er sikker på at vi går inn i en tid hvor det kommer til å bli tøffere for alle. Verst blir det for dem som i utgangspunktet har trang økonomi.

Men det er et lyspunkt:

– Historien viser at slike kriser er relativt kortvarige, og at man får røsket opp i noen uvaner for å komme styrket ut på andre siden, sier han.

Umulig å spå renta

Lånet svir når rentene øker, og bankene opplever at stadig flere tar kontakt for å forhandle betingelsene på lånet, eller be om avdragsfrihet.

Ulempen ved å bare betale renter er selvsagt at lånet forblir det samme, og totalkostnaden over tid blir høyere. Men noen ganger er det godt å kjøpe seg litt tid til krisen går over.

Gundersen sier at dersom man har god sikkerhet og har fulgt opp med å betale avdrag i tide, får man som regel innvilget avdragsfrihet for en bestemt periode.

Forbrukerøkonomen tror at rentetoppen kommer før sommeren neste år. Så kan man håpe at renta går litt nedover igjen.

– Hva den ender på, er umulig å spå, men en boligrente på 4 prosent er ikke unormalt høyt. Det har bare gått veldig fort fra 1,5 prosent og oppover. Det er bare å holde ut, men mange med lav inntekt, pensjonister og enslige forsørgere vil få det tøffere en periode.

Gundersen har mange tips til hvordan man kan redusere utgiftene og prøve å øke inntektene. Han reiser også mye rundt på kurs og samlinger i LO-familien for å gi råd om privatøkonomi.

Uansett hvor ille det står til med økonomien, anbefaler han alle å spare. Det er disiplinerende for forbruket, så forsøk å spare litt hver måned.

13 tips til den som er bekymret

1. Få oversikt over hva du bruker pengene på i dag. Da er det lettere å finne ut hva du kan kutte ned på og hva du kan kutte ut.

2. Kutt ned og kutt ut unødvendige utgifter. Alle har en del utgifter som vi fint kan klare oss uten. Ofte kan det være snakk om småutgifter som godteri, brus, energidrikk, snus, taxi, snacks, kjøpekaffe, kantine osv.

3. Bruk mindre penger på mat. Planlegg innkjøpene, bruk billigkjedene, velg de rimelige produktene, ikke kast mat, men bruk opp restene. Smør niste og lag maten selv. Spis mindre ute og bestill mindre take away.

4. Spar strøm. Lavere innetemperatur og mindre bruk av varmt vann er det som monner mest. Tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører er også en rimelig måte å få ned strømforbruket.

5. Reduser bilbruken. Færre kjørte kilometer er bra for både lommeboka og miljøet. Ofte kan det være mye å spare på å droppe bil og heller velge kollektivt, der det er mulig.

6. Sjekk abonnementene. Sjekk om du kan få ned prisen på abonnementene for mobil, alarm, forsikringer, TV-kanaler, nyheter, strømmetjenester, trening, bredbånd, gaming, bøker og andre produkter og tjenester. Kanskje du også kan kutt ut noen av abonnementene?

7. Kjøp og selg brukt. Det er mye å spare på å kjøpe brukt. Og selg unna det du ikke lenger har bruk for. Bedre å få penger inn på konto enn å la klær, møbler og utstyr samle støv hjemme.

8. Utsett større innkjøp. Vent med å bytte ut TV-en, bilen, møblene, PC-en og andre ting du har lyst til å fornye. Samme med oppussing og fornyelse hjemme. Vent med de store utgiftene til du vet at du helt sikkert har råd.

9. Sjekk renta på finansportalen.no. og snakk med banken din om du har for høy rente. Er du medlem av et fagforbund, eller har du mindre gjeld i forhold til boligens verdi enn før kan det hende at du kan få lavere rente. LO-medlemmer får svært gunstig rente på boliglån i SpareBank 1 gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

10. Bruk medlemsfordelene dine. Medlemskap i LO-forbund, OBOS, Turistforeningen og fordelsprogrammer som LOfavør, Trumf, Æ, EuroBonus osv. gir deg rabatter og tilbud som gir deg ekstra fordeler eller ekstra lave priser. Det er bare å bruke dem.

11. Vær forsiktig med kreditt. Kreditt og forbrukslån kan oppfattes som raske og enkle løsninger på betalingsproblemer, men det kan fort bli svært kostbart. Kreditt løser ofte ikke problemet, men bare utsetter og forsterker det.

12. Snakk med banken før problemene blir for store. Banken kan blant annet bidra med avdragsfrihet i en periode eller forlenget løpetid på lånet slik at månedsutgiftene dine synker. Du får gratis økonomisk rådgivning om lån, forbruk og sparing som gjør deg bedre i stand til å håndtere den økonomiske hverdagen.

13. Ikke vent med å gjøre tiltak i økonomien din til du blir nødt. Gjør de grepene som du kan med en gang, så er du i forkant av nye prishopp og renteøkninger.

Dette kutter folk i trange tider

Redusert bilbruken: 18 %

Sparer mindre eller har sluttet å spare: 18 %

Brukt av sparepengene/bufferen min: 19 %

Redusert eller kuttet utgifter til ferie og reiser: 23 %

Kuttet utgifter til mat: 24 %

Utsatt eller droppet store innkjøp: 26 %

Redusert strømforbruket: 49 %

Den elektroniske undersøkelsen er utført for SpareBank 1 av Respons Analyse i perioden 15.–22. september 2022 med et landsrepresentativt utvalg på 1 069 personer.

