Johanne har fått grove trusler på jobb: – Vi vet aldri hvem vi møter

1 av 3 ansatte i Nav har opplevd vold eller trusler det siste året, viser en ny undersøkelse.

Nå skal Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn med Nav-kontor over hele landet fram mot neste sommer.

Blant det som skal undersøkes er hvordan kontorene jobber med forebygging av vold og trusler, ifølge Arbeidstilsynet.

Risiko for vold og trusler

Rundt en tredjedel av de vel 260 Nav-kontorene vil få tilsyn. – Målet er å bedre arbeidsforholdene for de ansatte.

– Vi er kjent med utfordringene mange Nav-ansatte står i. De møter mange som er fortvila, og Nav-ansatte risikerer å bli utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– De må håndtere brukernes følelser og beskrivelser av vanskelige situasjoner, samtidig som de skal opptre profesjonelt og undertrykke egne følelser, sier hun.

Tenker mye på sikkerhet

Johanne Thoresen synes det er bra at Navs sikkerhet skal under lupen. Hun er plasstillitsvalgt på Nav Gamle Oslo.

– Det er veldig fint at man får sett hvordan sikkerhetstiltak praktiseres på de ulike kontorene, og om det er et forbedringspotensial, sier Thoresen.

Hun har selv opplevd grove trusler. Da hun var i praksis på studiet på en institusjon, ble hun truet med en brannbombe på jobb. Hun har tidligere fortalt om hendelsen til Fontene. For tre år siden ble hun tildelt voldsoffererstatning.

– Jeg tenker mye på sikkerhet, sier hun.

– Jeg har lyst til at mitt kontor og min klubb skal snakke om disse tingene. Jeg har det litt i kroppen å skanne rommet og se etter situasjoner som kan oppstå, forteller Johanne.

Færre fysiske sperrer

Johanne Thoresen tar oss imot på Nav-kontoret på Tøyen torg i Oslo, en halvtime før kontoret åpner dørene. De nyoppussede lokalene til bydelshuset åpnet i fjor. I publikumsmottaket er det få fysiske hindringer.

Hun viser oss et av samtalerommene. Her står det et bord med to stoler på hver side. I rommet er det også to dører.

– I de forrige lokalene var det en bom vi kunne ta ned mellom veggen og bordet, slik at vi kunne avstenge helt, sier Thoresen.

Fysiske tiltak har det blitt mindre av. Thoresen mener lokalene er lyse og fine, mener merker at sikkerheten er annerledes.

– Fra innbyggerne kommer inn her, er det åpent. Det er i utgangspunktet bra, men har noen ulemper, sier hun.

Johanne Thoresen synes det er positivt at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med landets Nav-kontor. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

Alarm og vektere

– Føler dere ansatte dere trygge på jobb?

– Jeg tror de fleste føler seg trygge. Hvis ikke hadde det ikke vært mulig å jobbe her.

– Så skjer det hendelser jevnt og trutt, og da blir vi påminnet at ting kan skje her også. Men jeg opplever at vi har gode rutiner.

Thoresen forteller at det alltid står en vekter ved inngangsdøra. Vektere og ansatteverter går også en runde i lokalene hvert femte minutt. Hvis en vekter mistenker at noe er galt på et av samtalerommene, banker vekteren på døra og spør om det går bra.

– Vi har også alarmer til å feste i bukse, så kan vi bare trekke i en tråd for å utløse alarmen. Det er ikke like synlig som å lete etter knappen under bordet. Går alarmen, kommer vektere og ansatte til med en gang, forteller Thoresen.

Hver morgen kan de som vil delta på en sikkerhetsgjennomgang før kontoret åpner dørene.

Forstår frustrasjonen

Hun har forståelse for at folk er frustrerte over Nav. Hun erkjenner at det er et tungt byråkrati og et stort regelverk, og at det er vanskelig å komme i kontakt med Nav.

– Noen venter kanskje i telefonkø i 20 minutter for så å få beskjed fra sentralbordet om at de må ringe igjen i morgen. Jeg skjønner at det skaper frustrasjon, sier Thoresen.

For litt over et år siden ble en Nav-ansatt knivdrept på jobb i Bergen. Hendelsen var enn oppvekker også for Thoresen og kollegene.

– Vi vet aldri hvem vi møter. Selv om vi tror vi kjenner folk godt, er det en grunn til at de trenger våre tjenester. Langvarig lavinntekt er en kjempetrigger, og folk kan reagere annerledes enn de vanligvis gjør, sier Thoresen.

Håper på tilsynsbesøk

Hun beskriver følelsen av at du som Nav-ansatt kan bli angrepet på jobb er ubehagelig, men også litt viktig.

– Det får oss til å tenke på sikkerheten. Vi kan fort bli litt for komfortable og glemme det.

– Hva håper du kommer ut av tilsynene som skal gjennomføres det neste halvåret?

– Jeg håper vi kan få innspill på hvordan vi kan gjøre sikkerheten enda bedre. Er det noen hull som vi som jobber her til daglig ikke ser, er det fint å få et annet blikk på det. Jeg håper det blir ført tilsyn hos oss også, sier Thoresen.

