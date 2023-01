Delte ut over 1,6 millioner måltider i 2022

Bare i desember delte Matsentralen Rogaland ut 30 prosent flere måltider enn desember 2021. Behovet for mathjelp i fylket blir bare større og større, sier daglig leder Tor Jan Bredenbekk.

Matsentralen Rogaland holder til i Sandnes. Matsentralen deler hver uke ut mat til 55 organisasjoner i hele Rogaland, samt noen i Agder. Maten som deles ut er overskuddsmat, produkter som har skjev eller feil emballasje. Det er ikke noe feil med selve maten, forteller Bredenbekk.

Ordet «skammelig» går igjen når RA tar en 2022-oppsummering med Matsentralen-sjefen. Skammelig fordi det kastes så mye mat, selv om det nettopp er akkurat det de åtte Matsentralene i landet er avhengig av. Selv mener han at Norge bør innføre en matkastelov som gjør det ulovlig for produsenter og grossister å kaste mat som kan spises av mennesker. Bredenbekk synes også at det er skammelig at flere og flere mennesker må stå i matkø i ett av verdens rikeste land.

– Aldri fått så mange telefoner

Ofte får han telefoner fra desperate mennesker.

– Vanlige barnefamilier, folk som går på jobb. Likevel har de ikke mer mat i kjøleskapet. Kontrastene er store. Det er jo noe som ikke stemmer i samfunnet. Aldri før har jeg fått så mange denne type telefoner som jeg har gjort denne vinteren.

Bredenbekk forstår godt hvorfor de ringer, men Matsentralen kan ikke dele ut mat til enkeltpersoner. De som trenger hjelp, må via en organisasjon. Matsentralen Rogaland har avtale med 55 organisasjoner som henter mat hos sentralen i Hoveveien hver uke.

Tor Jan Bredenbekk på lageret til Matsentralen Rogaland i Hoveveien i Sandnes. Hver uke henter 55 organisasjoner mat herfra. (Arne Birkemo)

En av de største organisasjonene som henter mat ukentlig fra Matsentralen er Hjerte for Sandnes. Daglig leder, Wenche Lillebø, opplyser at de i løpet av 2022 delte ut 180 tonn mat, 360.000 måltider – bare i Sandnes.

– Det er nesten en dobling fra hva vi delte ut i 2021, sier Lillebø.

Over 500 husstander i Sandnes har fått hjelp i 2022.

– Også på antall husstander ser vi en dobling. Noe av økningen skyldes ukrainske flyktninger, men vi ser også en økning blant vanlige folk som opplever det vanskelig å dekke alle utgifter, sier Lillebø.

Disse tar kontakt

Lederkoordinator Maria Vestersjø sier at mange tok kontakt i desember. Vanligvis har Hjerte for Sandnes ukentlige henvendelser fra folk som trenger hjelp – enten med mat eller klær til barna. I desember var det daglige henvendelser, forteller Vestersjø.

– Mange av dem har en inntekt, men de er lavlønnede. Kanskje jobber de deltid. Det kan være aleneforsørgere, eller unge mennesker. Fellesnevneren er at de har lav lønn, og klarer ikke betjene alle utgifter og det livet krever, sier hun.

Hjerte for Sandnes startet i 2016, og behovet for hjelp i Sandnes har økt hvert år. Spesielt de to siste årene. Daglig leder Lillebø sier økningen skyldes en kombinasjon av at organisasjon og den tilbud har blitt mer kjent og at flere sliter mer økonomisk.

– Det er skambelagt å måtte be om hjelp. Mye handler om å opprettholde fasaden. Det sitter langt inne å ta kontakt, sier Lillebø.

– Er det mange av dem som hjelpes, som egentlig ikke har behov for det?

– Det er subjektivt hva folk opplever som nok. Det er også mange skjulte problemer. Folk har kanskje en inntekt som tilsier at de skal klare seg, men så er det andre problemer, som alkohol og rus, spillavhengighet og andre forhold som gjør at må ha hjelp. Jeg tror heller ikke at det er mange som står i kø en time for å få to matposer med mat.

Ifølge Hjerte for Sandnes lever 9,3 prosent av barna i Sandnes under fattigdomsgrensen.

– Det er nok til å fylle over tre barneskoler. Jeg tror det bare blir flere. Dette gjelder barn som over tid, tre år, har levd i lavtlønnede familier, forteller Vestersjø.

Hjerte for Sandnes hjalp over 500 husstander i Sandnes med mat og klær i 2022. Maria Vestersjø forteller også 9,3 prosent av barna i Sandnes lever under fattigdomsgrensen. - Det er over tre barneskoler, sier hun. (Arne Birkemo)

Stor økning siden starten

Matsentralen Rogaland startet 24. november 2018. Første driftsår var 2019. Den gang anså man at behovet var 80 tonn i året. En tiendedel av det Matsentralen delte ut av mat i 2022.

– Jeg tror verken myndighetene eller vi var klar over behovet. Da vi etter undersøkelser med organisasjoner som driver med matutlevering kom fram til 80 tonn, så var den politiske oppfattelsen at det var fantasitall. Politikerne var ikke sikre på om det var behov for en matsentral, og ba oss om å utrede. Nå deler vi ut 806 tonn. Det er utrolig, sier Matsentralen-sjefen i Rogaland.

Bredenbekk mener det er behov for en ny matkastelov.

– I Frankrike og Nederland er det innført en lov som gjør det ulovlig for produsenter og grossister å kaste mat som kan spises av mennesker. I 2022 delte matsentralene ut nesten 6000 tonn mat, 12 millioner måltider. Likevel kastes det 450.000 tonn mat, viser tall fra 2020. Vi slår oss på brystet, men det bare én prosent vi deler ut, poengterer Bredenbekk.

Han sier det er gratis for produsenter og grossister å levere mat til Matsentralen. Å destruere overskuddsmat koster.

– Det er jo en skam at det kastes så mye mat. Ja, vi lever at dette, og det er fint at maten går til noen som virkelig trenger det. Men vi som samfunn burde vært mer opptatt av matsvinn, ikke overprodusere og akseptere mat som kanskje har gått ut på dato. Lukt og smak før du kaster, er oppfordringen fra Bredenbekk.

Fakta

I 2022 delte Matsentralen Rogaland ut 806 tonn mat. Det er cirka 1,6 millioner måltider dersom man rgner 500 gram per måltid.

I desember 2022 delte Matsentralen ut 30 prosent mer mat enn desember 2021.

Matsentralen Rogaland har avtale med 55 organisasjoner som ukentlig henter mat hos matsentralen. En av de største organisasjonene som henter mat er Hjerte for Sandnes.

Hjerte for Sandnes delte i 2022 ut 180 tonn mat, 360.000 måltider. Det er nesten en dobling fra året før.

Over 500 husstander i Sandnes får hjelp fra Hjerte for Sandnes, det er også en dobling fra året før.

Kilder: Matsentralen Rogaland og Hjerte for Sandnes

