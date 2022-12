Byhistorie: Skansen var stedet for siddis-salutter

Festningsstasjonen på Skansen ble reist på midten av 1600-tallet. Vil du vite noe konkret om disse kanonene, er det forfatteren av «En Stavangersk Cicerone», Carl Lous, som er den beste svarer.

Han skriver blant atskillig annet i sitt litterære livsverk: «På klippen nedenfor Valbjerget findes vort fordums havnebatteri Skandsen. Havnebefæstninger har byen havt langt op i tiden. Saaledes ansøgte byfogden i 1652 om, at «de 300 rdl, der vare anvendte til indkjøb av 4 jernstykker, der vejer hvert ungefehr 1200 pund med raperter og tilbehør», matte blive godtgjort, «efterdi borgerskabet ingen middel haver til slig udlæg».

Kort tid efter, i 1656, omtales en fast ansat konstabel «til at passe stykkerne og skandseværket». Den nævnes ogssa i byregnskabet 1661–65 og havde da flere batterier med blohus og vagthus. Men dens velmagtsperiode falder først i sidste krig – 1807–1814 – da den af byens patriotiske borgere blev ordentlig istandsat. Den havde da to bastioner; den øvre: «Prøvestenen», hvor vagthuset stod, var bestykket med 10 tolvpundere og 2 ottepundere; den nedre «Hjælperen», med 2 tolvpundere.

Senere i trediveaarene var Skandsen et yndet samlingssted for byens borgere, især nytaarsdag og syttendemaj. Nytaarsmorgen tidlig drog to trommeslagere gjennem byens gader og slog reveillen og fortsatte senere dermed for hvermans dør i haab om en gratifikation; som sjelden udeblev. Om middagen gikk borgerne fra kirken til Skandsen, hvor alle kanoner på slaget tolv kom i virksomhed.

Syttendemaj feiredes ogsaa herude, undertiden med hornmusikk, som nogle av byens borgere opvartede med. Da kom man i et perlehumør, der ofte kulminerte i at trække kringler med «Lindalen», byens priviligerede gadedriver. Kanonade var her ogsaa; men da vi fik høre, at kongen og statholderen ikke likte, at man fejrede syttendemaj, holdt vi op som snille børn, thi loyale har vi altid været.

I 1831 under koleratiden spillede Skandsen sin sidste krigerske rolle. Da ble der nemlig innkvarteret soldater for at holde et vaagent øje med quarantainen paa Plentingen, eller som det hed: «for at skyde kolera i hjel».

Kolera var den gang en uhyggelig sykdom som man verken visste hvordan skulle stoppes eller hvordan den smittet. Behandlingen var å gi pasientene nok drikke og ellers holde dem isolert. Derfor ble de gjerne plassert godt bortenfor folkeskikken, for eksempel på holmen Plentingen.

Den første som fattet hvorledes kolera smittet, var den engelske legen John Smith. Under den store koleraepidemien i London i 1853, lanserte han teorien om at smitten ble overført gjennom drikkevann.

Det var ikke lett å få gehør for slike synspunkter. Han ble en slags folkefiende som kjempet en lang kamp mot det medisinske establishment, myndighetene og vannverket. Disse hevdet med styrke at kolera ble spredd med «miasma i atmosfæren», forpestet luft. Da sykdommen dukket opp igjen i Soho året etter, bestemte den sta Smith seg for å finne smittekilden en gang for alle.

Etter å ha intervjuet et utall kolerasmittede, fastslo han at smitten måtte stamme fra én bestemt vannpumpe i Broad Street i Soho. Han ble lenge motarbeidet av lokale myndigheter og vannverk. Etter å ha tatt prøver av vannet i pumpa og påvist infeksiøse partikler, fikk han omsider lov å fjerne håndtaket. Dermed ble også epidemien stoppet. Vannet var smittekilden.

Carl Lous fastslår på sin side at kanonene på Skansen ble brukt som «kaiføde», og filosoferer slik om etterbruken av den gamle kanonstillingen:

«Nu er befestningene sløjfede, og meningen er nok til at nytte tomten til en kaj eller landgangsbrygge; her kunde ved enkel beplantning blive et vakkert anlæg. En god gjerning vilde det ogsaa være at anlægge en offentlig badeanstalt på klippens østside istedenfor de gamle, ny bebyggede badepladse Strømstenen og Spilderhougvigen. Her i fast og nær forbindelse med byen vilde et saadant være langt mer på sin plads end som foreslaaet helt ude paa «Majoren». Hvordan de end nu blir – sagen selv er snart en tvingende nødvendighed for de 5000 børn som byen nu har».

Nå var det ingen som lånte øre til Lous forslag om å lage en badeanstalt på Skansen. Den kom, som han også nevnte, i østre bydel, Strømsteinen og Spilderviken. I stedet var 17. mai-feiringene på Skansen en viktig del av byens 17. mai-tradisjoner.

Kanonene ble ladet og avfyrt presist klokken 12. Det var både høytid og en smule frykt over ladingen av kanonene. Mye kunne gå galt. Kanon-avfyrerne var helst glade amatører, gjerne kjøpmenn, og de var slett ikke særlig øvet udi salutteringens eventuelle kunst.

De ropte «fyr – nei ikke fyr ennå» – og tok straks dekning bak de nærmeste husene. Derfra ropte de på ny «fyr», formodentlig fordi man ikke skulle rope fyr, før man selv var i utvilsom sikkerhet.

C. Henriksen skildrer fyrverkeriet på denne måten i en minnebok fra oppveksten: «Byens borgere med den lille løierlige borgermusikk i spidsen gikk – eller rettere sagt trillede – derefter ned ad bakken og oppløstes paa torvet for senere om aftenen at samles på «Kulten», Hotell du Nord – dagens Bankplass -. Her taltes for kongen, for flaget, for dagen og frem for alt for handel og fiskeri. Som man i senere aar ved udbringelsen av en skaal har sunget: «han skal leve», saaledes pleide man i de dage at istemme:

Lykke for de seilede

Held for de beilende

Tilgivelse for de feilende

Skaal»

Det var tydeligvis bare 17. mai og nyttårsnatten at kanonene klarte å skape noen smell. Skal man tro Carl Lous, var ikke kanonene til særlig gagn de ganger de skulle brukes til «ordentlig skyting», og ikke bare for å skape litt ekstra festivitas.

Carl Lous fortsetter sin gjennomgang av kanonenes skjebne slik: «Nogen glorværdig bedrift om Skandsen kan jeg ej berette. Den eneste gang, der skulde sendes et skud herfra «for ramme alvor», gikk det saa rent bagvendt med grejerne, at kanoen med lavetten, fôr ind i en bagstaaende bordstabel. Det var i 1801, tror jeg, da man en vakker dag saa et stort skib komme «vid og brei i fjorden». Det var engelskmanden, det var klart; alle kom paa benene; alarmtrommene gikk, og Skandsen-kanonen gjorde sin omtalte uheldige debut.

Dansker ble arrestert som engelskmenn

Snart kom det dog op, at det var en ærlig dansk vestindienfarer, som rigtignok havde været i englændernes klør. Men en dag, da sejrherrene holdt sig lystige, havde skipper Pharo og styrmanden Pettersen avvæbnet dem alle, 15 i tallet, og bragte dem nu med til byen som fanger i kahytten.

En anden gang skremtes man ogsaa op udengrund, idet signalerne tidlig en morgenstund meldte, at en engælskmand laa ved Haasten. Rigmændene holdt sine equipager, fartøjer og baade færdige til afrejse; borgerne væbnede sig, og som et talende tidens tegn løb byens tambour, den skikkelige Ole Hveding, gjennem gaderne barbenet på den ene fod og tøfel paa den anden, idet han slog alarm af alle livsens kræfter. Dog atter «viel geschrey» – det var kun et uskyldig barkskib med ammunition til vore egne kanonjoller …»

Om ikke Carl Lous fikk medhold i sitt forslag om å lage en badeanstalt på Skansen, fikk han i hvert fall rett i at kanonene ble til «kaiføde». De ble en del av Stavangers første kai; «storkaien på Skansen».

Inntil midten av 1800-tallet fantes det overhodet ikke kaier i Stavanger. Rett nok var det en lang rekke relativt smale såkalte almenningsbrygger rundt om langs hele sjølinjen. Disse almenningsbryggene var rett og slett avslutningene på gater som munnet ut mellom sjøhusene. Det kunne være en steinmur eller en trebrygge som ga offentligheten adgang til sjøen på en lang rekke ulike steder, men felles for disse bryggene var at de var totalt uegnet for båter å legge til ved. Det var helst så vidt man klarte å stavre seg i land fra robåter.

I Holmenområdet fantes det 13 slike almenningsbrygger av ulike størrelse og betydning. Det var brygger som Holmens Almenning, (i dagligtale helst kalt Sølå), Bådebryggen, Houebryggen, Nordbøbryggen, Zetlitzalmenningen, Potemakerstranden, Solandsbryggen, Kjerringholmen, Bredalalmenningen, Laxebryggen, Bispebryggen, Sundtehålsbryggen og Jorenholmen.