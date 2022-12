Årets profet heter Gustav

– Hei, er det Gustav?

– Hei! Ja det er meg.

– Jeg ringer fra Dagsavisen. Må bare få gratulere deg. Du er vinneren av Årets profet.

– Er det sant? Kødder du med meg, eller?

Overrasket

Det er en sprudlende glad og lattermild Gustav Smedal som tar telefonen når vi ringer for å gratulere han med seieren i konkurransen Årets profet 2022. 26 riktige svar av 30 mulige, det er slett ikke verst. Smedal, som jobber i Trygg Trafikk synes det er ekstra morsomt ettersom han pleier å sende ut spørsmålene til alle på jobben for at de skal delta.

– Vi gjør dette på jobben, skjønner du. Det var vi holdt på med i sikkert ti år, sier Gustav Smedal.

– Jeg sendte faktisk akkurat ut konkurransen for neste år på mail til alle sammen her om dagen, sier han og legger spøkefullt til at alle på jobben liker kunnskapskonkurranser.

– Ja, er du et konkurransemenneske?

– Ja, i et lett kompetitivt miljø, sier han spøkefullt og legger raskt til:

– Nei da, vi syns bare at det er så artig. Så dette var gøy og veldig dette spesielt, det må jeg si. Og nesten enda mer utrolig, siden jeg har gjort denne konkurransen i flere år, men alltid glemt å sende inn. Første gang jeg sendte inn var denne.

Første gang jeg sendte inn var denne. — Gustav Smedal, vinner av Årets profet 2022

– Da var det på tide, vel?

– Ja det kan du si. Det er i alle fall utrolig overraskende og moro.

Bommertene

For å være ekte journalist, så begynner vi med det som gikk dårlig først. I likhet med veldig mange andre bommet også Gustav Smedal på spørsmålet om hvorvidt Jens Stoltenberg kom til å bli sentralbanksjef i år. Han bommet også på antall tropenetter i august og på spørsmålet om Socialdemokraterna ville beholde statsministeren i Sverige etter valget. Han sier han kan leve helt greit med det, og det syns vi også.

Britain Soccer Europa League Manchester, Storbritannia 20200227. Manchester United's trener Ole Gunnar Solskjær på benken under kampen mellom Manchester United - Brugge på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP / NTB (Dave Thompson/NTB)

– Men, er du glad i fotball?

– Ja, veldig.

– Da smerter det meg å si at du tok feil i hvorvidt Ole Gunnar Solskjær ville ta over som hovedtrener i en ny klubb i år. Du svarte ja …

– Og så ble det nei! Ja ja, jeg skal nok klare å komme over det, sier Gustav Smedal.

Helt konge

Ett spørsmål Gustav Smedal derimot svarte riktig på, og der mange andre tok feil, var hvorvidt prins Charles ville bli kong Charles i løpet av 2022.

Britain Royals King's Speech Prinsen ble konge - og Gustav Smedal ble profet. (Victoria Jones/AP)

– Er kongestoff noe du liker å følge godt med på?

– Ingenlunde. Monarkiet er interessant sett ut fra et samfunnsperspektiv, og jeg har lest bøkene til Tor Bomann-Larsen med stor glede. Sånn sett så syns jeg jo monarkiet er fascinerende og interessant, rent politisk. Ikke minst er serien «The Crown» helt fantastisk, men mest på grunn av den historiske konteksten. Og, vi kan ikke se bort fra at det er en del spesielle personligheter blant de kongelige rundt om. Men, som styreform er det antikvert. Som jeg pleier å si: republikk nå, takk.

Monarkiet er interessant sett ut fra et samfunnsperspektiv, og jeg har lest bøkene til Tor Bomann-Larsen med stor glede. — Gustav Smedal

– Vil du si svarene dine er fundert på kunnskap eller er det ren gjetting?

– Kunnskap? Kan ikke skryte på meg det, i motsetning til mange andre kanskje så har jeg ikke tenkt så nøye gjennom når jeg har svart. Jeg har vel skrevet det jeg tror og som falt meg inn der og da. Men jeg syns det er fryktelig morsomt at dere har denne konkurransen, sier Gustav Smedal.

– Du har åpenbart teft, da.

– Ja. Eller flaks, ler han.

– Hvilke stoffområder er det som interesserer deg mest?

– Politikk og samfunn. Utenriksstoff spesielt.

– Vel, det er en populær konkurranse så du kan godt slå det litt på brystet over 26 av 30 mulige riktige svar syns jeg. Premien – diplom tegnet av Siri Dokken og et abonnement på avisen kommer i posten.

– Tusen takk, det skal jeg gjøre. I hele dag!

