Har du helt sluttet å le, Trygve Slagsvold Vedum?

En hektisk finansminister kommer nærmest fykende inn på Kaffistova på Bondeheimen hotell, tett fulgt av et par rådgivere fra departementet. det er stramt program før jul, og vi er helt på tampen av et kriseår for både finansministeren og partilederen. Selv kommentarfeltet under Sp-lederens egen Facebook-profil har vært fulle av meldinger som: «Du er en tulling og en klovn, det er min mening, gå av og ta deg en lang juleferie og tenk på alle brutte løfter og løgner du har servert det norske folk». Eller, mer syrlig: «Vil gratulere deg Trygve Slagsvold Vedum med den fantastiske målingen! 3,5 er et fantastisk! Kos deg under sperregrensen ganske mange år fremover!»

Vedum fikk til og med kjeft på sin egen bursdag den 1. desember, der han la ut en selvironisk post med bilde av seg selv og et annet bursdagsbarn, skuespiller Nils Ole Oftebro: «1. desember er tydeligvis dagen der blide folk uten hår har bursdag».

Til gjengjeld var det også en god del som gratulerte med dagen, ba ham stå på, og skrev ting som: «Det er jammen godt gjort å holde humøret oppe i disse tider». Dessuten stakk Jonas Gahr Støre til ham et marsipanbrød under finansdebatten i Stortinget, som fant sted samme dag.

Det verste året

2022 har jo vært et år med økonomisk krise der finansministeren har fått mye kjeft for prisvekst, dyrtid, skatt og strøm. Det har også oppstått en slags politisk tillitskrise der partilederen har måttet se partiet sitt falle som en stein på meningsmålingene. Fallet startet allerede før jul i fjor, men i løpet av året har tallene stupt fra rundt 9 prosent i januar til bare 3, 5 prosent en mørk onsdag i november. På en Vårt Land-måling like før jul ble 3,8 prosent på det minste regjeringspartiet.

Vedum setter seg ned ved bordet på Kaffistova og får seg en kopp kaffe. Det begynner å virke lenge siden han reiste rundt i landet og vakte slik begeistring med sin joviale og folkelige «kaffekopp-strategi» og sine løfter om fylkesskilsmisser. Samtidig fløy Sp høyt på meningsmålingene, så høy at de på enkelte målinger ble kåret til landets største parti. Men så kom regjeringsskiftet, og så kom kriseåret 2022. Dagsavisen spør Vedum om han er litt glad for at 2022 snart er slutt.

– Det er ikke noen tvil om at dette har vært det mest krevende året siden 2. verdenskrig. Det begynte jo med omikron, som vi nesten har glemt nå. I stort var 2022 et år vi kommer til å huske som et krevende år, både i europeisk politikk og her hjemme, sier Vedum alvorlig.

– Vi sa vel «dette har vært det verste året siden 2. verdenskrig» om pandemiåret 2020, også? Men du syns 2022 har vært verre?

– Det er det ikke noen tvil om. En ting er en pandemi som kommer utenfra, men det var tross alt ikke noe noen hadde ønsket. Her fikk vi en krig som aktivt ble startet mot et europeisk land. En enorm brutalitet, som gjorde at vi fikk den største folkevandringa til Norge som vi noensinne har hatt, med flyktninger fra Ukraina som har kommet hit. Det kom mange flere enn under flyktningkrisen i 2015, sier Vedum, som er fornøyd med måten Norge har tatt imot flyktningene på.

– Noe av det som har gledet meg er at akkurat det har gått så smertefritt. Det er ikke noen selvfølge, med en så stor folkevandring i en tid der så mange kjenner på en uro rundt egen økonomi. Det kan skape mye konflikt, men folk har stilt opp, sier Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tar seg liten pause fra juleinnspurten på Kaffistova. (Hanne Mauno)

Latter og lakseskatt

Men kanskje har det økonomiske kriseåret 2022 også vært det verste året man kunne finne på å bli finansminister? spør Dagsavisen Vedum.

– Det er ett av de viktigste årene, i alle fall! Nå er jeg midt i det, så jeg skal være forsiktig med å gradere det, men at det er ett av de viktigste årene å være finansminister, det tror jeg det er, sier Vedum.

– Spør du fagfolka i departementet, har de aldri opplevd så store endringer i løpet av et år. Fra vi begynte å planlegge budsjettet i januar/februar og fram til nå, så har endringene vært enorme. Vanligvis er det sånn: Vi flytter på 15-16 milliarder, men nå har vi flytta på enorme beløp. det har vært store utgifter. Ta flyktningene som har kommet til Norge fra Ukraina: Vi har jo fått en mellomstor, norsk by hit. Vi har også brukt nærmere 50 milliarder på strømstøtte.

– Men ler du egentlig like ofte som før? Det er nesten som om du har sluttet å le?

Det kommer et lite, overrasket latterhikst fra Vedum.

– Nei, jeg tror da ikke det?! I dag var det en koselig julefrokost i Finansdepartementet, og da holdt finansråden tale for de ansatte. Da var det en ting han løfta fram spesielt, og det var at «det er humør i politisk ledelse».

– Da mente han latteren din?

– Ja, eller han mente at humøret var bra. Jeg har jo et lyst humør i bunn.

– Men du ler litt mindre nå, sånn generelt?

– Det kan det godt hende at jeg gjør, men det føles ikke slik. Det kommer an på situasjonen, da. Det er mer alvor nå. Det er jo ikke naturlig å le under pressekonferanse om …

– Lakseskatt?

– Nei, hvis jeg hadde ledd under en pressekonferanse om lakseskatt, da tror jeg Gustav Witzøe hadde opplevd det veldig arrogant. Jeg tror kanskje det hadde vært dumt!

Vedum må smile.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han talte til Senterpartiets landsstyre tidligere i høst. (Heiko Junge/NTB)

Hoggestabben

Velkjent er skattefeiden mellom Vedum og den såkalte laksekongen Gustav Witsøe, som er konsernsjef i SalMar, ett av verdens største lakseoppdrettsselskaper. Det denne milliardæren har til felles med en del av landets fattige, er at de kjefter på Vedum.

– Du har fått SÅ mye kjeft og kritikk dette året, selv på din egen Facebook-profil, selv når du har bursdag! Leser du alt dette?

– Jeg leser en del. Jeg prøver å svare litt også, i alle fall noen, folk skal vite at jeg leser og følger med.

– Burde de ikke latt være å kjefte i alle fall den ene dagen?

– De som skriver de hardeste tingene på sosiale medier, der tror jeg nesten det er tøffest for dem sjøl noen ganger, for livet må være litt mørkt når en må være så hard, sier Vedum, og legger til:

– Men jeg håper ikke folk skriver sånt til en ung ny kommunestyrerepresentant eller ungdomsleder. Jeg har fått oppleve både opp- og nedturer, og da får du litt mer avslappa forhold til begge deler. Så når du leser disse enkeltinnleggene, «du er en idiot og en klovn …»

– Det er mye «klovn»?

– Det er mye klovn, ja! Det er veldig gjentakende, egentlig … Jaja, sånn er det bare! Det kan nok være litt kampanje ute og går iblant, og så er det nok litt «kos med misnøye» hos noen som er mot det Sp står for. Noen har det røft og, men jeg tror ikke det alltid er de som skriver sånn på sosiale medier som har det røffest egentlig.

– Hvordan er det å lese alt dette?

Vedum trekker litt på skuldrene.

– Hva skal jeg si …

– Du må jo bli i dårlig humør av og til?

– Det skal litt til, sier Vedum, og nå kommer det en ny, liten porsjon av hans berømte, hikstende latter.

– Men jeg har en moll-side ved meg også, en alvorsside, som kommer fram i forbindelse med alle sakene vi får og må håndtere. Som de ukene før krigen startet, du kjenner på alvoret. Og beslutningene, om vi skulle sende våpen til Ukraina, for eksempel.

Mister ikke motet

Han hevder at han ikke mister motet av å lese all kjeften. Eller at han tenker: Er det noen vits å holde på dette?

– Det er nok ikke Trygve de er sinte på. Det er den rollen jeg har, som finansminister. Det er ikke meg som privatperson. Folk er slitne etter koronatida, og så kommer den krevende tida vi er i nå, sier Vedum, og mener dyrtida, strømprisene, renteoppgangen og de andre landeplagene som har hjemsøkt oss i 2022.

– Det er finansministeren de er sinte på. Ok, det er kanskje noen som mener det personlig mot meg også, men … De er sinte på rollen, politikken og på situasjonen.

– Og da blir du hoggestabben?

– For noen, ja! Sånn er det bare, jeg har ansvaret. Jeg ble jo genierklært også, for et par år siden.

– Da du lyktes med «kaffekopp-strategien» din?

– Ja. Det var ikke helt riktig alt som ble skrevet da, og det er ikke helt riktig alt som blir skrevet nå. Man må ha litt avslappa forhold til alt som står om seg sjøl. Det er som jeg ofte pleier å si, seinest i dag til embetsverket: Man må ha fasthet i det sentrale, romslighet til det perifere, og varme i alt. Det sentrale kan være: Hvordan skal vi tas imot flyktningene fra Ukraina på en best mulig måte? Hvordan vil det vi gjør nå, slå ut i økonomien til folk? Dill og styr rundt meg sjøl, det tilhører det perifere. Du må ha romslighet, ikke la det definere deg. Når det blåser kraftig og du kan kjenne et veldig press, så tenker jeg: «Hva er det sentrale, hva er det perifere?» Da sover jeg om natta.

– Så du sover greit om natta?

– Ja, jeg gjør det. Det er et premiss - hvis ikke kan du ikke ha en sånn jobb. Da blir du helt utslitt!

– Men i virkelighetens verden, hvis du er i en butikk eller på et kjøpesenter, kommer folk bort til deg og klager da også?

– Ja, det har skjedd, det også. Men stort sett er det mye vennlighet, altså. I all hovedsak.

Det går nedover

Men om finansministeren sover greit om natta: Er ikke partilederen bekymret for denne kurven som stadig går nedover for Sp?

– Den har gått ned, ja, slår Vedum fast.

– Bekymrer dette deg, som partileder? Du sier folk er sinte på rollen din som finansminister, men folk virker også veldig sinte over skuffet over Senterpartiet?

– Ja. Men det skal vi snu! Selvfølgelig er det mye hyggeligere med gode målinger enn med dårlige målinger. Men da må jeg tenke: «Nå har jeg ansvaret». Jeg er nok en av de i Norge som har mest ansvar akkurat nå. Det tar jeg, selv om det kan være krevende. Det har vært så mange hendelser dette året, at jeg har fått reist rundt mindre enn jeg liker. Jeg liker jo å møte folk!

Han peker på at han har vært partileder siden 2014, sist partiet lå så nede.

– Så jeg har opplevd å sitte der som partileder med to prosent, jeg. Jeg har respekt for målinger, men jeg tror også folk bruker disse målingene nå for å si fra om en uro de har. Men jeg må gjøre det som jeg mener er rett, og så må jeg møte folk. Når folk er ekstra hissige på meg, som når det var ekstra støy rundt grunnrente på havbruk, da reiste jeg ut for å snakke med dem det angikk. Se folk i øynene. Da folk reagerte på avgiftene på drivstoff, dro jeg til bedrifter som var mest rammet av dette. Men dette handler også om klassiske interessemotsetninger. Jeg mener virkelig at også havbruket må bidra til fellesskapet og til kystsamfunnene.

Litt moro i departementet

En annen sak som har skapt støy rundt Vedum dette året, var i januar og februar da han skulle ansette ny sentralbanksjef. Kritikken vokste da det ble kjent at nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg var aktuell til stillingen. Opposisjonen og flere andre pekte på at Stoltenberg som tidligere Ap-leder sto altfor nært regjeringspartiet Ap, og ikke minst partileder Jonas Gahr Støre. Mange ønsket Ida Wolden Bache i stedet. Vedum sto fast på at Stoltenberg var den beste kandidaten. Som vi nå vet, ble Stoltenberg bedt om å fortsette som generalsekretær i Nato, på grunn av krigen i Ukraina. I mars ble Ida Wolden Bache ansatt i stedet.

– Du lo i alle fall ikke da du skulle lansere Jens Stoltenberg som sentralbanksjef på den pressekonferansen, med Stoltenberg på storskjerm fra Brussel?

– Nei, men jeg traff Jens nå for noen uker siden, og da lo vi litt av hele situasjonen, begge to. Vi lo veldig godt, faktisk.

Nå kommer det noen skikkelig eksplosive lattersalver fra Vedum. De ruller liksom hikstende videre inn i Kaffistovas lokaler.

– Vi var begge to fornøyde med pressekonferansen, og syns den var veldig god, haha! Og så ble det ikke noe av til slutt. Sånt kan man le litt av nå, men akkurat der og da var det ikke så mye å le av.

– Ja, det var mye dramatikk og debatt de ukene det sto på?

– Det var bortkasta jobb, for å si det sånn. Det der blir en del av livets minnebok! Jeg tror det ble den beste løsningen til sutt. Men pressekonferansen var bra, da!

– Du sa: «Vi må gjøre det som er rett».

– Det var rett da. Men det var også rett at det ikke ble sånn. Jens Stoltenberg gjør en viktig jobb der han er.

Men selv om han var alvorlig på den pressekonferansen, fikk Vedum seg en god latter om morgenen før han skulle på scenen.

– Det var mye nerver i departementet den dagen, og det var omikron i lufta. Så jeg sendte av gårde et bilde av en tidligere, positiv koronatest til embetsverket, til forværelset og til kommunikasjonssjefen, og skrev: «Søren, jeg har fått omikron»! De fikk helt panikk! kniser Vedum.

– Så litt moro har det vært i Finansdepartementet i 2022?

– Ja, ganske mye. Det blir noen morsomheter i alt alvoret. Men for å bli alvorlig: På samme måte som vi husker 1989, så er jeg redd vi kommer til å huske 2022.

