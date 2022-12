Dukkevogn til gutt? Babydukke med musefletter og penis? Nå kommer lekene som skaper mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold er like viktig blant barns lek som i voksenlivet. For ett par år siden kunne britiske Mirror fortelle om sterke reaksjoner da noen fant en babydukke med kjole, musefletter og penis fra Planet of Toys i Russland. Men andre land tar nå grep for at butikkene skal selge leker som lærer barn mer om mangfold. NTB melder at i Spania prøver regjeringen å få slutt på kjønnsstereotypier for landets minste innbyggere, og siden 1. desember har det vært på plass etiske retningslinjer for leketøysbutikker og produsenter. Blått for gutt og rosa for jente skal bort. Oppfordringen er å unngå «kjønnsskjevhet» når de markedsfører leker. Forbrukerdepartementet har nedfelt retningslinjene.

Ingen sanksjoner

I henhold til de nye etiske retningslinjene for leketøysprodusentene kan reklame ikke lenger formidle at et leketøy er for et bestemt kjønn, eller at rosa er for jenter og blått er for gutter. Den spanske sammenslutningen av leketøysprodusenter (AEFJ), som representerer 90 prosent av industrien i Spania, har undertegnet retningslinjene.

– Det tok et år å utarbeide dem, opplyser Rafael Escudero fra forbrukerdepartementet.

Spania har fått nye retningslinjer for hvordan leker markedsføres, i håp om å skape større mangfold. (Lise Åserud/NTB)

Escudero forteller at de likevel ikke er helt i mål, for retningslinjene inkluderer ikke emballasje, gateannonsering eller kataloger. Ei heller omfattes internasjonale merkevarer av retningslinjene.

– Det er heller ingen sanksjoner for de som ikke overholder reglene, de står bare i fare for å miste omdømme sitt, sier han, og innrømmer dermed at retningslinjene ikke går langt nok. Han mener likevel at det er et skritt i riktig retning.

Leker for læring

Den spanske leketøyskjeden Toy Planet har i flere år alt valgt å følge en kjønnsnøytral strategi i sin markedsføring av eget leketøysmerke.

Når man blar gjennom katalogen deres, finner man bilder av jenter med lekepistoler iført politivest, ei jente som slår på en boksesekk, mens et annet bilde viser en gutt som dytter en dukkevogn.

– Leker spiller en veldig viktig rolle for hvordan vi blir som voksne. Vi ønsker ikke skape fordommer for de yngste, forklarer direktør i Toy Planet, Ignacio Gaspar.

– Dette er viktig hvis vi i framtiden ønsker å få flere menn til å bli jordmødre eller kvinner inn i mekanikeryrket, legger Gaspar til.

Det som førte til at selskapet endret politikk, var kritikken i sosiale medier for ti år siden. Den gangen ble selskapet sterkt kritisert for stereotype framstilling av gutter og jenter.

– Vi begynte derfor å bruke bilder som viste det motsatte: gutter som lekte med dukker, jenter som brukte verktøybenker, forteller han.

Men skiftet førte også til kritikk.

– Folk mente at det ville gjøre gutter mer feminine eller gjøre jenter til gutter, sier han.

Men i dag følger altså flere etter.

Positive reaksjoner

Tania San Jose (41) er både lærer og mor. Hun synes det er på tide at regjeringen går inn med noen klare regler.

– Dessverre er det fortsatt leker for gutter og leker for jenter, men i vår generasjon prøver vi å endre på dette, sier hun.

47 år gamle Angela Munoz mener utviklingen i samfunnet er positiv.

– Jeg har kjøpt dukke til sønnen min. Jeg kunne gi ham muligheten til å leke med dukker slik jenter gjør, sier hun og legger til at det er viktig at begge kjønn har samme mulighet til å leke på.

Transgender-Barbie

Allerede i 2017 kunne The Guardian vise bilder av en ny transgender-dukke lansert av leketøysprodusenten Tonner Doll Company. Dukken var en kopi av den amerikanske TV-personligheten Jazz Jennings, som ble populær gjennom dokumentarserien «I am Jazz», der hun fortalte om hvordan det var å være født i feil kropp. Dukkeprodusenten har også laget en såkalt plus size-dukke og flere superhelt-dukker som de håper vil bidra til å endre holdninger hos barn.

Barbie-produsenten Mattel var ikke sen med å snappe opp trenden. Snart fikk skuespiller og LGBTQ-aktivist Laverne Cox sin egen dukke i Mattels Tribute-kolleksjon.

Laverne Cox med Barbie-utgaven av seg selv. (Charles Sykes/AP)

I 2019 lanserte Mattel også en kolleksjon med kjønnsnøytrale dukker, der Barbies uoppnåelige kropp og hyperfeminine garderobe ble byttet ut med kjønnsnøytrale klær. Ikke-binære Barbie er likevel blitt kritiserte for å være for kjønnsløs – siden hen helt mangler elementære anatomiske kroppsdeler. I 2022 kom også serien New fashionistas, der en av dukkene har vitiligo, en sitter i rullestol, en av dukkene har beinprotese og alle har forskjellige kroppsfasonger. Målet? Å få barn til å forstå og sette pris på mangfold.

Barbie Fashionistas slår et slag for mangfold i dukkenes verden. (Diane Bondareff/AP)

Rullestol

Selv om utvalget er lite kan vi også i Norge kjøpe leker som er ment å være mer inkluderende. I lekebutikken Sprell fant vi før jul både rullestoler til dukker, og dukker med mange forskjellige etnisiteter. Blant annet er det populære dukkehuset Lundby nå utstyrt med familiemedlemmer som sitter i rullestol.

