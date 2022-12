Svensk dominans sørget for storseier for Ready

Den svenske duoen var nemlig sist eller nest sist på fem av seks av Ready sine mål da de slo Ullevål 6–1 søndag:

Gustav Eriksson sendte gjestene fra Gressbanen i føringen med 1–0 etter 18 minutter.

Ullevål utlignet etter halvtimen spilt før Eriksson hamret inn en corner etter pasning fra Ljungberg.

Ljungberg, som er kaptein i Isac Jerners fravær, scoret så selv på et frislag fra 30 meter, som gikk gjennom hele Ullevål-feltet og rett i mål til 3–1.

Så økte Stian Kavli til 4-1, før Eriksson hadde målgivende da Fredrik Nordby satte inn 5–1.

Og Eriksson avsluttet sin festettermiddag med scoring på overtid til 6–1.

Dermed noterte svensken seg for tre mål og en målgivende pasning, mens Ljungberg hadde en scoring og en målgivende i storseieren. Det endte 6–1.

– Det så veldig begredelig ut før kampen, men dommerne ble enige om kamp. Det var vanskelige forhold i 1. omgang og jevnt, sier trener Lars Christian Sveen.

– Jeg synes vi er hakket bedre enn dem gjennom hele kampen. Vi drar fra mot slutten og vinner fortjent. Det var deilig og to viktige poeng, fortsetter han.

Toppoppgjør neste

To nye poeng for Ready sin del gjør at Lars Christian Sveen og co. nå er poenget bak serieleder Sarpsborg, dog med én kamp mer spilt. De to topplagene møtes i neste kamp på Sarpsborg stadion, onsdag 4. januar.

For Ullevål ser det hakket verre ut. Siden Mjøndalen vant er Ullevål alene med tre poeng. Opp til Høvik på 8. plass, som gir sluttspill, er det to poeng.

– Mot slutten må vi jo etterlate oss rom for å jage, derfor blir det såpass mange imot på tampen. 1. omgang er bra, og det er for så vidt mye av andre og, men vi ryker på utvisninger og Ready får holde initiativet gjennom omgangen, sier Timian Strømdahl Fossli.

[ Direkte TV-sport 2. juledag ]

Ullern ble overkjørt

Ullern åpnet bra mot topplaget Stabæk og lå bare under 1–0 etter 29 minutter. Så gikk rullegardinen ned.

De slapp inn fire mål før pause til 5–0 og hele ni (!) i den andre omgangen. Dermed tapte de 14–0.

– Man vet jo hvordan Stabæk er. Når vi først havner i kverna maler de på som bare det. Og til slutt ligger man der med ni i sekken i andre omgang og 14 innslupne totalt. Det er blytungt, sier Didrik Strømme.

– Det var jo litt rart at Stabæk-fansen til og med begynte å rope «Kom igjen, Stabæk!» utover i kampen. Vi hang veldig med hodet utover i kampen, sier han videre.

Ullern ligger stadig sist med ett poeng.

Røa sin kamp mot Drammen ble utsatt. Det samme ble Høvik-Sarpsborg, grunnet uspillbare forhold.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen