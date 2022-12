Hvem: Rasmus A. Sivertsen (50)

Hva: Filmregissør og animatør som blant annet står bak animasjonsfilmene om Flåklypa og «Dyrene i Hakkebakkeskogen».

Hvorfor: Har kinopremiere på sin nye animasjonsfilm «Kardemomme by» i romjula.

– Når dette leses i romjula har kanskje de første barnefamiliene dratt på kino for å se den din nye, animerte filmversjon av Thorbjørn Egners «Kardemomme by»?

– Nå har vi holdt på med denne filmen i fire år, så vi er jo selvsagt spente hva publikum syns. Vi håper jo at de strømmer til kinoen og ser Kardemomme by. Det er jo kanskje Norges mest kjente fortelling. Alle har et forhold til Kardemomme by, og vi har den med oss i kulturen vår og i dagligspråket vårt, med «kardemommeloven» og politimester Bastian og alle de andre karakterene.

– «Hun der er litt tante Sofie», liksom?

– Ja, «å være en tante Sofie», da skjønner folk straks hva du mener, ikke sant!

– Boken «Folk og røvere i Kardemomme by» (1955) har tidligere blitt radio, teater, film og temapark. Var det med en viss nervøsitet du som regissør våget å ta tak i denne klassikeren, som så mange generasjoner barn har vokst opp med?

– Det er litt ærefrykt, ja, fordi så mange har et forhold til denne historien. Hvordan politimester Bastian skal være, hvordan låtene skal være … På en annen side: Denne historien har overlevd i 70 år, og det er jo en grunn til det. Den handler jo om noe ordentlig fint, om inkludering, om røverne som er på utsiden, om toleranse og om alt dette som er viktig i alle Egner-fortellingene, denne humanismen som alltid ligger i bunn. Jeg er bare glad for at jeg får være med og formidle dette videre.

– Hva vil du si er Egners hovedbudskap i Kardemomme by? Bortsett fra: «Du skal ikke plage andre, men skal være grei og snill?»

– I bunn og grunn handler dette om at folk er folk, om de er røvere eller ikke. Og at alle fortjener en sjanse til, selv om de har havna utenfor.

– Du har vel selv også vokst opp med tante Sofie, politimester Bastian og de tre røverne?

– Nå har blitt 50 år, så jeg husker jo boka, hørespillet på radio og LP-plata i sin tid.

– Hvem var din egen favorittkarakter i Kardemomme by?

– Når jeg var liten, så syns jeg så klart at det var veldig gøy når de kom til den papegøyen fra Amerika. Den låten var så kjapp og stemmen var så morsom! Nå som jeg har blitt eldre og har fått lov til å lage denne filmen, så har jeg blitt veldig glad i politimester Bastian. Det er noe så utrolig menneskelig i den konflikten han står i – han skal jo prøve å holde byen sammen og være litt streng, men så er han samtidig så utrolig konfliktsky og snill! Det er gøy med en karakter som har slike indre motsetninger.

– Jeg var selv fascinert av tante Sofie. Vil du si tante Sofie er en slags feministisk lederskikkelse, eller er hun bare et selvgodt og slitsomt damemenneske?

– Nei, jeg vil ikke si «slitsom». Altså, hun vil jo at det skal være orden på ting. I filmen er det Linn Skåber som er stemmen hennes, og vi har jobbet med at hun ikke bare skal være sinna, og at hun har flere sider enn som så. Hun er jo ikke bare sint, og i filmen har vi gitt henne et hjerte. Ja, hun er en leder, med mye å passe på. Hun tar ansvar og ordner opp og får gutta til å jobbe.

– Hun er jo litt provoserende når hun sier: «Hvis alle andre var som meg, så ville alt bli bra»?

– Jo, men vi kjenner jo alle den typen. Og kanskje kjenner vi det sånn selv også, at vi i blant har en indre tante Sofie.

– Du har sagt at «det er en selvfølge at filmen reflekterer tiden vi lever i»? Hva er nytt?

-Det er jo et evig aktuelt budskap, men vi har samtidig gjort noen oppdateringer. Filmen har en bedre kjønnsbalanse. Kamomilla har en større plass i historien og Bakeren er nå en kvinne. Det er også større etnisk mangfold i byen enn det er i originalfortelingen. Rent filmteknisk har vi fått mer fart i historien og lekt oss med de mulighetene som animasjonsteknikken gir.

– Hvilken bok har betydd mest for deg? «Folk og røvere i Kardemomme by», kanskje?

– Kardemomme by har absolutt en stor plass i mitt hjerte! Samtidig er det Carl Barks sine Donald-historier som har preget og inspirert meg mest i oppveksten.

– Hva er ditt beste juleminne?

– Kappløp med sparkstøtting ned islagte bakker på Inderøy i romjula -med alle barna i nabolaget.

– Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Walt Disney, anno 1937!

