Felles julefeiring: – Det er gratis og ingen påmelding

– Våre gjester kan forvente en tradisjonell julaften fra første stund. Det blir en kveld full av nydelig julemiddag, stemningsfull underholdning, sang og juletregang. Julaften er jo også barnas dag, og vi har en egen krok med leker og aktiviteter for de minste. Kanskje kommer også nissen i løpet av kvelden?, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Karen Wolden i Kirkens Bymisjon Rogaland, til RA.

Det er fri entré og ingen påmelding.

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14 (i St. Olav).

Tid: 24. desember kl. 18:00 – 22:00

Mange frivillige

– For oss i Kirkens Bymisjon ser vi på fellesskap som et av de viktigste verktøyene vi har mot utenforskap. Og fellesskapet styrkes gjennom å kunne dele et måltid sammen. På julaften er langbordene dekket og vi sitter sammen med både folk vi kjenner og ikke kjenner, men blir kjent med i løpet av kvelden. Målet vårt for dagen er at alle gjester og frivillige skal få en fin julefeiring i fellesskap, sier Wolden.

Hun forteller at pågangen for å trå til og være frivillig, har vært stor.

– Vi er heldige og har ikke hatt utfordringer med å samle frivillige til julaften før pandemien heller, men opplever en større pågang for å bidra i år. Og det er utrolig bra for vi hadde ikke kunnet gjennomføre julaften uten alle de frivillige! Hos oss er det ingen påmelding og gjester er hjertelig velkommen fra når åpner dørene åpner kokken 18.00, sier hun.

Wolden understreker at det er rørende å vitne den enorme pågangen av frivillige som vil bidra og givergleden som finnes.

– Det er imponerende hva folk gjør for andre, og i dette tilfellet for mennesker de ikke e engang kjenner. Vi er utrolig takknemlige og rørte.

– Hvilke forventninger har dere selv til kvelden?

– Vi er spente, men gleder oss veldig. Vi har en lang tradisjon med å feire julaften og dette er et av årets høydepunkt for mange. Og etter to år med pandemi kan vi nesten ikke vente med å samle oss til rundt langbordene igjen.

På julaften er de opp til 100 frivillige i ulike roller.

– Gjester skal ønskes velkommen, mat skal serveres, kaker skal gjøres klare, kaffe skal kokes, bordene skal ryddes, barna skal få aktiviteter, gjestene skal underholdes fra scenen og alt som er gjort klart i forkant for å kunne invitere til julefeiringen. Alt er driftet av dedikerte frivillige. ER ikke det helt fantastisk?, sier Wolden.

30 år lang tradisjon

Kirkens Bymisjon inviterer til sine årlige julaftenfeiringer både i Stavanger og Haugesund.

Julaftenfeiringen har en 30 år lang tradisjon i Stavanger, og i tråd med årene har også deltakelsen økt. I 2019 var det ca. 450 deltakere innom julefeiringen på Clarion Hotel Stavanger.

– Med økte levekostnader og en stabil flyktningstrøm er signalene at flere vil finne veien til oss, og vi har gjort det vi kan for å legge til rette for at så mange som mulig skal få en hyggelig julefeiring sammen med oss, forteller Wolden.

– Kvelden vil bestå av tradisjonell julemiddag, barnerom med lek og moro, underholdning fra scenen, juletregang, og er vi ekstra heldige stikker julenissen innom slik alle gjestene får en gave som varmer med seg hjem, legger hun til.