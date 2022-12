VIF-treneren etter storseier mot MS: – Det er ikke noen 7-1-kamp

Manglerudhallen (Dagsavisen): Både Manglerud Star og Vålerenga har slitt med målproduksjonen den siste tida. VIF hadde kun ett mål på de siste to, mens MS kun hadde ett på de siste fire, før lagene møttes på Manglerud i kveld.

Det bar også starten av kampen preg av, og til tross for at VIF tok en tidlig ledelse, sto 0-1 seg helt til det gjenstod seks minutter av andre periode.

– Vi får 1-0 ganske tidlig, og kan spille på det. Men i andre periode måtte jeg heve røsten i et powerbreak, og da fikk vi litt bedre spill i en 5-6 minutters periode, der vi gjør to mål. Det kjennes jo litt tryggere da i hvert fall, sier VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen etter kampen.

– De var hetere enn oss i duellspillet

For etter at Thomas Olsen og Tobias Lindström sørget for 0-3 før siste periode, så det lyst ut for VIF. I tredje periode datt det inn fire pucker til, før MS også til slutt fikk hull på byllen, med en scoring fra Steffen Thoresen.

Likevel mener Andersson at det er mye å plukke på etter kveldens kamp.

– Vi gjør vel en OK innsats, men det er mye vi kan gjøre bedre syns jeg likevel. Jeg syns de var hetere enn oss i duellspillet, som jeg også snakka om etter tapet mot Storhamar sist også. Vi spiller fortsatt litt for bekvemt, og derfor skaper vi ikke mye sjanser, sier Andersson, som er klar på at kampen kunne sett ganske annerledes ut.

– De skaper flere gode sjanser, men «Tuben» redder oss flere ganger. De hadde jo en mulighet der de skjøt i tverrliggeren, og så har de jo en fem mot tre der. Tuben redder oss et par ganger der også, hvor det fort kunne blitt 1-1. Vi drar på oss litt utvisninger fordi vi ikke beveger føttene godt nok, og da havner man på etterskudd. Det må vi se på, for det må bli klart bedre.

– Gjenspeiler resultatet kampen?

– Nei, det gjør det jo ikke. Det er ikke noen 7-1-kamp. Det datt jo inn en del mål i tredje perioden. Men det er en jevnere match enn som så. Hadde dem fått uttelling på sine sjanser så hadde det kanskje blitt 2-4, eller 3-3, eller noe sånt. Matchen er jevnere enn det ser ut, og vi er ikke fornøyd med prestasjonen, men med resultatet, konkluderer Andersson, og legger til:

– Man skal alltid være fornøyd når man vinner kamper, vi er ikke stjerner der ute. Vi skal være et hardtarbeidene lag som møter opp hver gang, og ha respekt for alle motstandere selv om vi vet at vi skal prestere god hockey her i garasjen mot Manglerud.

Unggutter markerte seg

Til tross for at ikke Andersson var fornøyd med alt VIF leverte kunne han smile etter at ungguttene Casper Haugen Evensen (17) og Herman Mowe gjorde sine første målpoeng.

Haugen Evensen leverte en målgivende pasning på VIFs 0-1-scoring, mens Mowe, som opprinnelig er MS-gutt, scora Vålerengas sjuende mål.

Også den 17 år gamle MS-backen Felix Haugen Amundsen fikk sitt første målpoeng, da han var nest sist på MS sitt eneste mål.

Kasta bort overtallsmuligheter

Det var likevel en mager trøst. For MS ble lørdagens derby en ny kamp, med samme oppskrift som de har fult den siste tida. De henger med lenge, men scorer ikke mål, og slipper inn for enkle mål.

Kaptein Joachim Engebråten Hermansen var likevel ikke veldig skuffa etter nederlaget. Men også han peker på fem mot tre-sekvensen som MS fikk på stillinga 0-1 i andre periode, som en nøkkel.

– Jeg syns vi var bra med i dag. Det er marginer. Men vi må score når vi får fem mot tre der, men i stedet for scorer dem ganske tidlig etter det powerplayet, og det ble litt spikeren i kista, forteller han til Dagsavisen, og fortsetter:

– Jeg syns vi kriger bra. All hønnør, men lufta går litt ut, og det er synd. Nå er det et opphold og vi er fortsatt foran, og er bra med. Vi får bruke det oppholdet her godt nå og komme tilbake med ny giv, og begynne å ta litt poeng igjen. Jeg tror at vi kommer til å ta poeng hvis vi er såpass lenge med i matchene. Lag kommer til å ha litt stang ut også, og da kan vi rappe med oss poeng.

MS-kaptein Joachim Engebråten Hermansen. (Haakon Thon)

Juleønske: Ferdigheter

Men hvis MS skal ta poeng er de nødt til å score flere mål. På tampen av lørdagens oppgjør scora riktignok Steffen Thoresen, men to mål på de siste fem kampene lukter det ikke akkurat poeng av. Så; hvorfor scorer ikke MS?

– Det er litt sånn at nå er det bare sånn at det ikke går vår vei. Mye stang ut, har vært mange matcher med få mål, og mange imot. Det gjør noe med selvtilliten, og når man får sjansen så overtenker man og vet at den må sitte, i stedet for å ikke tenke så mye, svarer Hermansen.

Nå tar både MS og Vålerenga juleferie fram til 28. desember. Vi spør på tampen hva Hermansen ønsker seg til jul. Svaret kommer ganske kontant:

– Ferdigheter, ler han.

– Det er jo selvfølgelig at det blir litt mer ordna forhold, og at vi begynner å ta flere poeng, og holder Ringerike bak oss, legger han til.

---

KAMPFAKTA

Manglerud Star – Vålerenga 1-7 (0-1, 0-2, 1-4)

Mål:

1. periode: 0-1 (6.05) Sander Thoresen (Filip Lalande, Casper Evensen).

2. periode: 0-2 (33.59) Thomas Olsen (Joachim L. Hermansen, Mathis Olimb), 0-3 (34.51) Tobias Lindström (Stefan Espeland, Mark Auk).

3. periode: 0-4 (40.46) Pontus Finstad (Hermansen, Espeland), 0-5 (52.22) Kalle Ekelund (Svein Petter Falk-Larssen, Finstad), 0-6 (54.31) Olsen (Espeland, Thoresen), 0-7 (54.52) Herman Mowe (Lalande), 1-7 (58.07) Steffen Thoresen (Felix Haugen Amundsen).

Utvisninger: Manglerud Star 2 x 2 min., Vålerenga 4 x 2 min.

---