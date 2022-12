Studie: Kriminell atferd på nett normalisert blant unge mennesker

– Kriminell oppførsel på nett er i ferd med å bli nesten normalisert blant unge mennesker i Europa, forteller forsker og professor i kriminologi ved University of East London (UEL), Julia Davidson til The Guardian.

Hun er medforfatter til en EU-finansiert undersøkelse blant personer i alderen 16–19 som viser blant annet at én av fire har trollet noen på nettet.

Hun forteller videre at undersøkelsen viser også at slik kriminell atferd på nettet begynner å bli normalisert blant unge mennesker over hele Europa.

De ni landene i undersøkelsen var Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, Tyskland, Nederland, Sverige, Norge og Romania.

Undersøkelse ble gjort med 8000 ungdommer der man spurte unge mennesker om 20 type atferd på nettet, inkludert å se på pornografisk materiale, legge ut hevnporno og publisere hatytringer.

Dette fant man ut:

En av fire har sporet eller trollet noen på nettet.

En av åtte har deltatt i trakassering på nettet.

En av ti har engasjert seg i hatefulle ytringer eller hacking på nettet.

En av tre har engasjert i digital piratkopiering.

Fire av ti har sett på pornografi.

Davidson, har ledet forskningen sammen med sin UEL-kollega og professor, Mary Aiken.

Aiken forteller videre at det er mest menn som innrømmer at de driver med kriminell atferd på nett.

Bruker mye tid på nettet

I undersøkelsen fant man også at halvparten av 16- til 19-åringer brukte fire til sju timer om dagen på nettet, mens nesten fire av ti tilbringer mer enn åtte timer om dagen på nettet. Og det er først og fremst på telefonen de bruker mye tid på. De fem mest brukte plattformene blant ungdommene er YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok og Snapchat.

Studien ble utført i samarbeid med nettkriminalitetssenteret ved Europol, et EU-organ som jobber med kriminalitet.

De håper nå at undersøkelsen kan skape mer bevissthet hos unge mennesker og foreldre om hva som er potensielt skadelig og risikofylt atferd på nettet.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har det også vært en eksplosjon i hatprat på Twtter etter Elon Musks oppkjøp. Det har vært en økning i både antisemittisk innhold og en nedgang i moderering av antisemittiske poster. Bruken av n-ordet skal også ha blitt tredoblet, sammenlignet med gjennomsnittet i 2022.

Imrad Ahmed, sjef for Center for Countering Digital Hate, sier at Elon Musk har sendt et signal til alle rasister, misogynister og homofober om at det nå er fritt vilt med hatprat på Twitter, og at de grupperingene har startet med akkurat det.

– En trygg havn for hatprat er et fiendtlig miljø for vanlige, oppegående mennesker, la Ahmed til.

Ny EU- forskrift

I Storbritannia skal parlamentet snart behandle et lovforslaget om nettsikkerhet. Det nye lovforslaget inneholder nye straffbare handlinger, slik som oppmuntring til selvskading på nettet og deling av falsk pornografi, som betyr bilder som har blitt manipulert til å se ut som noen uten deres samtykke.

– Nettsikkerhetsloven er potensielt banebrytende og tar for seg nøkkelproblemer som alle land står overfor. Det kan fungere som en katalysator for å holde teknologiindustrien ansvarlig. Lovforslaget angir en rekke sentrale tiltak for å beskytte barn og unge, sier Aiken.

EU har også nettopp vedtatt en ny forskrift som heter Digital Services Act, som krever at store nettplattformer og Google iverksetter tiltak mot risikoer som nettvold mot kvinner og barn.

