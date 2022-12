Dramatisk økning i hatprat på Twitter: – Et signal til alle rasister og homofober

I begge undersøkelsene blir det konkludert med at mengden hatytringer på Twitter har økt dramatisk, etter at Elon Musk tok over styringen. Det skriver blant annet CNN.

Ifølge den ene undersøkelsen, gjort av Senter for å motvirke digitalt hat, har det vært både en økning i antisemittisk innhold og en nedgang i moderering av antisemittiske poster. Bruken av n-ordet skal også ha blitt tredoblet, sammenlignet med gjennomsnittet i 2022.

Ligaen mot ærekrenkelser gjorde lignende funn, og konkluderte med at situasjonen trolig vil bli verre, på grunn av de annonserte kuttene i Twitters team for moderering av innhold.

Etter at Tesla-gründer Elon Musk kjøpte Twitter har han gjort dramatiske kutt i bemanningen, og annonsert videre nedskjæringer. Han har også gjort det klart at han vil tillate ytringer som ikke ble godtatt av Twitters tidligere eiere.

Hate speech impressions (# of times tweet was viewed) continue to decline, despite significant user growth!@TwitterSafety will publish data weekly.



Freedom of speech doesn’t mean freedom of reach. Negativity should & will get less reach than positivity. pic.twitter.com/36zl29rCSM — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Imrad Ahmed, sjef for Center for Countering Digital Hate, sier at Musk har sendt et signal til alle rasister, misogynister og homofober om at det nå er fritt vilt med hatprat på Twitter, og at de grupperingene har startet med akkurat det.

– En trygg havn for hatprat er et fiendtlig miljø for vanlige, oppegående mennesker, la Ahmed til.

Rapportene kommer bare timer etter Kanye West fikk sin Twitter-konto suspendert.

