Når du jobber om natta treffer du ikke mye folk. Men Ronny Simonsen, som jobber med å rydde i Oslo sentrum om natta på oppdrag fra Bymiljøetaten, møter noe langt mer spennende, nemlig Mikkel Rev.

– Det skjer nesten hver eneste natt, så nå har jeg begynt å studere den litt. Du har Sverre M. Fjeldstad, David Attenborough og meg, da ler han og legger til at i begynnelsen suns han det var temmelig eksotisk.

– Jeg regner med at den søker mot folk fordi den da også gjerne finner mat, så det er kanskje ikke så rart at den dukker opp.

Reven på Grev Wedels plass (Ronny Simonsen)

«Rev» Wedels plass

– Som oftest møter jeg den på Grev Wedels plass og Langkaia. Men det har også hent at jeg møter den nede på Grønland, sier Ronny Simonsen til Dagsavisen. Ifølge Ronny Simonsen virker det ikke som om reven er redd han i det hele tatt.

Den sitter bare der og kikker på meg. Kommer bort og snuser litt. Det føles ganske sprøtt. — Ronny Simonsen

– Nei, den sitter bare der og kikker på meg. Kommer bort og snuser litt. Det føles ganske sprøtt.

– Hva gjør du når reven dukker opp?

– Jeg sitter helt rolig, prøver å lage litt lyder for at den skal føle seg trygg.

På jakt etter mat i Oslo sentrum (Ronny Simonsen)

Men, hva sier reven, liksom? Ikke så mye. Bjeffer den, liksom? Det aner jeg ikke, hører bare at den liksom snuser litt.

– Er det den samme reven du møter hver natt?

– Det er det jeg ikke er helt sikker på. Jeg har hørt det bor en revefamilie inne på Akershus festning, som har fått to valper i år, så det kan nok være den reven som dukker opp på Grev Wedels plass. Den nede på Grønland er ikke like tam, så jeg lurer på om det er en annen. Jeg har for eksempel hørt at det bor en revefamilie oppe i Brannfjellskauen, så det kan jo være den stammer derfra, sier Ronny Simonsen.

Her dukker reven opp på Tukthuset (Ronny Simonsen)





Mink og mår

Ronny Simonsen har sans for de nattlige dyremøtene, og bytter gjerne vekk folk og rushtrafikk til fordel for nattarbeid. Og reven er ikke den eneste gjesten som dukker opp på nattskiftet.

Du ser jo mye rart om natta, ikke minst dyr. — Ronny Simonsen

– Selv om det kan være irriterende å se hvordan folk søpler ned denne byen så stortrives jeg på jobb. Og du ser jo mye rart om natta, ikke minst dyr. På Langkaia har jeg møtt mink og nederst på Karl Johan, ved Narvesen, møtte jeg faktisk en mår. Jeg har hatt ilder før og trodde først det var en ilder som hadde rømt. Men måren er litt spissere i ansiktet, så det var nok en mår, sier Ronny Simonsen som alltid vært glad i dyr.

Her snuser Mikkel rundt på Grønland (Ronny Simonsen)

Av og til vanker det en godbit til Mikkel rev.

– Folk sier at alt går i reven, men man skal vel være forsiktig med å gi den mat. De er vel flinke til å finne mat sjøl, mus og smågnagere og sånn. Jeg har for eksempel sett reven på Grønland jage rotter og spise dem. De er jo jegere, smiler han.

– Men i kveld skal den få noen ribberester av meg siden det snart er jul.

Mye rev

Nina Elisabeth Eide ved Norsk institutt for naturforskning er en av landets fremste eksperter på rev. Hun er ikke sikker på om det nødvendigvis er blitt mer rev i Oslo i seinere tid.

– Grunnen til at mange flere har sett rev i byen den senere tid tror jeg handler om at vi er mer hjemme, har bedre tid og samtidig er blitt flinkere til å dokumentere alt vi ser. Så jeg har ikke noe belegg for å si at det er blitt mer rev, sier hun.

– Hvor mange dyr det blir avhenger også til dels av hvor renovasjon vi har. Om det er mye søppel i gatene, steder der matrester ikke blir sortert i riktig søppelspann og ting ikke blir håndtert skikkelig, og det er åpent og tilgjengelig for dyr så vil jo gjerne både kråkefugl og rev etablere seg i høyere antall.

– Er reven farlig for folk?

– Dette er ville dyr som holder seg på behørig avstand, og nei, reven er ikke farlig for mennesker. Det var en som ble avlivet for rundt ett og et halvt år siden, fordi den gikk til angrep på folks hunder. Men, det finnes jo kokko dyr akkurat som det finnes kokko mennesker, så det var nok et spesielt tilfelle. Så generelt sett trenger vi ikke være redde for rev, siden de heller ikke er bærere av sykdommer som er smittsomme for mennesker, sier Nina Elisabeth Eide.

Det finnes jo kokko dyr akkurat som det finnes kokko mennesker. — Nina Elisabeth Eide, forsker

– Er det noe mat som er farlig for reven om vi mater dem?

– Nei, men som for alle dyr så bør vi helst unngå mat med mye salt. Nå er reven en alteter så den tar gjerne i seg alt den finner, og er nok ganske tolerante for å spise det meste, sier Nina Elisabeth Eide.

