Plantebasert kosthold kan redusere tarmkreftrisikoen hos menn

En stor studie basert på nesten 80.000 amerikanske menn viser at de av dem som spise mest plantebasert mat hadde 22 prosent lavere risiko for tarmkreft sammenlignet med de som spiste minst plantebasert, skriver The Guardian.

Forskere finner ingen slik kobling for kvinner, noe som tyder på at sammenhengen mellom kosthold og tarmkreft er tydeligere for menn. 93.475 kvinner var inkludert i forskningsprosjektet. Undersøkelsen ble publisert i tidsskriftet BMC Medicine.

Den tredje vanligste krefttypen

– Tarmkreft er den tredje vanligste krefttypen på verdensbasis, og risikoen for å utvikle tykktarmskreft i løpet av livet er én av 23 for menn og én av 25 for kvinner, sier studiens forfatter, Jihye Kim fra Kyung Hee University i Sør-Korea, til The Guardian.

– Selv om tidligere forskning har antydet at planetbasert dietter kan spille en rolle i å forebygge tykktarmskreft, har virkningen av plantematens ernæringsmessige kvalitet vært uklar. Våre funn tyder på at å spise et sunt, plantebasert kosthold er assosiert med redusert risiko for tykktarmskreft, fortsetter Kim.

Deltakerne av undersøkelsen ble spurt hvor ofte de spiser visse mat- og drikkevarer fra en liste med mer enn 180 varer. De ble også spurt om porsjonsstørrelse. Deltakerne kunne krysse av for hver matvare de spiste, med alternativene «aldri eller nesten aldri» og helt opp til «to eller flere ganger om dagen».

For drikkevarer varierte svarene fra «aldri eller nesten aldri» til «fire eller flere ganger om dagen».

Matvarene i undersøkelsen ble delt inn i to kategorier: sunn plantebasert mat (fullkorn, frukt, grønnsaker, vegetabilske oljer, nøtter, belgfrukter som linser og kikerter, te og kaffe), mindre sunn plantebasert mat (raffinert korn, fruktjuice, poteter og tilsatt sukker) og animalsk mat (animalsk fett, meieri, egg, fisk eller sjømat og kjøtt).

– Vi spekulerer i at antioksidantene som finnes i matvarer som frukt, grønnsaker og fullkorn, kan bidra til å redusere risikoen for kolorektal kreft ved å undertrykke kronisk betennelse, som kan føre til kreft, sier Kim til The Guardian.

Forskjeller mellom etnisitet

– Ettersom menn har en tendens til å ha en høyere risiko for tykktarmskreft enn kvinner, tror vi at dette kan bidra til å forklare hvorfor det å spise større mengder sunn, plantebasert mat er assosiert med redusert risiko for tykktarmskreft hos menn, men ikke kvinner, sier Kim.

I gjennomsnitt var mennene som deltok i undersøkelsen 60 år, mens kvinnene var 59 år. De fleste som får diagnosen tarmkreft er over 60 år.

Forskerne og forfatterne av undersøkelsen fant at koblingen mellom menn også varierte etter rase og etnisitet. For eksempel, blant japansk-amerikanske menn, var den reduserte risikoen for kreft 20 prosent, mens den var 24 prosent for hvite amerikanske menn. Forskerne sier at det er nødvendig med mer forskning på forskjellene mellom etnisiteter.

I løpet av undersøkelsen utviklet 4.976 personer tarmkreft. Faktorer som ikke handlet om kostholdet, som for eksempel om folk var overvektige, ble tatt i betraktning. Forskerne advarte om at studiens observasjonelle natur innebar at ingen konklusjoner ennå kunne gjøres om en årsakssammenheng mellom plantebasert matinntak og risiko for tykktarmskreft.

