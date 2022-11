Aktivister demonstrerer mot Equinors høstkonferanse

Politiet var tungt til stede allerede før aksjonen begynte, og sperret umiddelbart av et område demonstrantene kunne oppholde seg i, et stykke unna. De som forsøkte å ta seg inn på teatret ble båret inn i politibiler og kjørt bort. Dagsavisens journalist på stedet anslår at omtrent ti personer er pågrepet.

Blant talerne på konferansens program i dag er Ine Eriksen Søreide, Terje Aasland, Jonas Gahr Støre og IEA-direktør (Det internasjonale energibyrået) Dr. Fatih Birol.

Høstkonferansen er arrangert av Equinor, IEA og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

