Zara-ansatte Alejandra jubler: Nå skal heltidsstillinger være normen

Med lovendringen skal heltid være hovedregelen.

Dersom arbeidsgiver likevel har behov for deltidsansettelser, må det dokumenteres og drøftes med tillitsvalgte. Dette vil styrke de ansattes rett til heltidsstillinger (se faktaboks).

Tillitsvalgt Alejandra Castro i klesbutikken Zara Karl Johan gleder seg over endringen i arbeidsmiljøloven.

– Dette angår mange ansatte i Zara som ønsker større stillinger og som sover med telefonen under puta i tilfelle de blir tilbudt en ekstra vakt, sier Castro.

HK-Nytt har tidligere skrevet om den spanske kleskjeden som utlyser 6- og 12-timerskontrakter, mens ansatte i deltidsstillinger med flere års ansiennitet ønsker større stillingsprosenter.

– Jeg er stolt over at vi er hørt og at Stortinget tar oss på alvor. Jeg kjemper hver dag for at ansatte skal få større stillinger, sier Castro.

– Ufrivillig deltid er et kjent problem i varehandelen. Denne lovendringen er ekstra viktig nå som prisene og strømutgiftene øker. Ansatte vil få mulighet til å få en bedre lønn med en høyere stillingsprosent, sier den tillitsvalgte i Zara.

Sundnes: – Kudos til dere

Like etter at lovendringen ble lagt fram treffer Castro stortingspolitiker Trine Lise Sundnes (Ap) i vandrehallen i Stortinget.

– Det er takket være dere tillitsvalgte at vi har fått til dette. Dere står på hver dag og gir ikke opp, sier Sundnes, som også var leder i Handel og Kontor (HK) fram til 2020.

– Kudos til dere.

Arbeiderpartipolitikerne Tuva Moflag (t.v.) og Trine Lise Sundnes er jublende glade over at ansattes rett til heltid er styrket. (Leif Martin Kirknes/FriFagbevegelse)

Sundnes ser på Castro og de andre tillitsvalgte fra HK som har møtt fram. Dette er klubbledere som har tett kontakt med kolleger i deltidsstillinger som sliter med å få endene til å møtes.

Nå håper og tror de tillitsvalgte at lovendringen vil gjøre hverdagen til medlemmene bedre.

– Endelig har vi fått et verktøy vi kan bruke for å heve stillingsprosenten til de ansatte, sier verneombud og nestleder i HK-klubben i Zizzi, Mari Skogli.

Denne kleskjeden har i underkant av 200 ansatte, men bare rundt 40 av disse har heltidsstillinger. Det er stort sett butikksjefer og administrativt ansatte.

Skogli satt på galleriet i stortingssalen da lovendringen ble lagt fram. Sundnes nevnte både de tillitsvalgte i Zara og Zizzis kamp for større stillingsbrøker.

– Jeg er veldig imponert over at dere har så god oversikt. Veldig kult at dere nevnte oss på talerstolen, sier Skogli til stortingspolitikerne Tuva Moflag og Trine Lise Sundnes, begge fra Ap.

Kim Emil Halvorsen (f.h.) i Oda, Mari Skogli og Ellen Merete Thollefsen i Zizzi følger nøye med på stortingsdebatten. (Leif Martin Kirknes/FriFagbevegelse)

Kjempet siden 1992

Også ledelsen i HK feirer lovendringen. Helt siden Elisabeth Sundset, nestleder i HK, begynte å jobbe i kleskjeden Cubus i 1992, har hun kjempet for retten til hele, faste stillinger.

– På den tida jobbet 80 prosent av de ansatte i Cubus deltid og 20 prosent fulltid. Dette er en seier vi har jobbet lenge for. Vi gleder oss over gjennomslaget, sier hun.

[ Marianne Marthinsen: – Det ble gjort heftige forsøk på å stemple varslerne (+) ]

Dette stemte Stortinget ja til

Lovfeste at hovedregelen i arbeidslivet er at folk skal ansettes på heltid. Det skal skrives inn i arbeidsmiljøloven.

Hvis arbeidsgiveren likevel mener det er behov for deltidsansettelse, må arbeidsgiveren dokumentere det.

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om deltidsansettelse med tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan være både fra fagforeninga, men også fra verneombud eller andre valgte representanter for de ansatte.

Arbeidstilsynet skal sjekke at arbeidsgiverne faktisk drøfter med tillitsvalgte og at de dokumenterer behov for deltid.

Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling, framfor at arbeidsgiveren leier inn arbeidstakere eller bruker tilkallingsvikarer. (Når det gjelder nyansettelse, har folk med deltidsstillinger allerede fortrinnsrett.)

Deltidsansatte skal få fortrinnsrett til ledige ekstravakter, som hen er kvalifisert til.

Forslaget kommer fra regjeringen og fikk støtte fra SV og Rødt.

