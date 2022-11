Russiske Maxim (34) dømt for droneflyging

BERGEN (Dagsavisen): Statsadvokat Marit Formo ba i forrige uke Hordaland tingrett dømme den russiske mannen til 120 dager i fengsel. Hun fikk delvis medhold.

34 år gamle Maxim må nå belage seg på fengsel i 90 dager etter å ha flydd drone i Norge minst sju ganger i løpet av åtte dager.

Dronen hans blir også inndratt, går det frem av den ferske tingrettsdommen.

Den russiske statsborgeren ble stoppet av politiet idet han kom ned fra Trolltunga i Ullensvang 20. oktober. Han fortalte da at han hadde drone og viste frem bildene han hadde tatt med den. Ettersom sanksjoner mot Russland forbyr russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium, ble 34-åringen pågrepet.

– Diskriminering

Ved gjennomgang av minnekort og PC’en hans, fant politiet kun bilder av naturlandskap. Han ble tiltalt for brudd på sanksjonsloven, men statsadvokat Formo understreket i rettssalen at han ikke ble ansett for å være spion.

Dette var ett av de 120 bildene tatt i Norge som politiet fant på Maxims drone. (Politiet)

Maxim selv hevdet å være vanlig turist på ferie.

– Jeg som turist kunne ikke tenke meg at det skulle finnes egne, diskriminerende regler for russere. Det var jeg ikke klar over, at det fantes en egen lov som tillater slik diskriminering, uttalte han under sin forklaring i retten.

I en pause på gangen utdypet han overfor Dagsavisen:

– Jeg skjønner hvorfor dere har disse reglene, men jeg er ingen spion. Jeg er bare en vanlig person, og det er ingen forskjell på deg og meg. Men dette er storpolitikk.

Politiet lot ham gå

Da rettssaken startet forrige tirsdag erkjente han ikke straffskyld, og fortalte at han før avreise til Norge forsøkte å finne ut hvilke regler som gjaldt for droneflyging. Kommentarer på chatteforum skal ha overbevist ham om at det var lovlig.

Russerens drone ble kjøpt under mellomlanding på en flyplass i Polen, på vei til Norge. (Politiet)

Allerede dagen etter han kom til Norge, sendte han dronen opp noen kilometer unna Holen kraftstasjon i Agder. Et vitne reagerte og tilkalte politiet, som sendte en patrulje til stedet. Politibetjenten lot ham imidlertid gå, etter å ha sett noen av bildene han hadde tatt, og konferert med PST på telefon.

At politiet ikke hadde noe å utsette på dronebruken hans, tok han som en offisiell bekreftelse fra norske myndigheter, forklarte russeren i retten.

Første av fire dronesaker

Hans forsvarer Einar Råen ga i sitt innledningsforedrag uttrykk for at han mener saken er bagatellmessig.

– Vi frykter dette er en ren prestisjesak for påtalemyndigheten, uttalte han.

Saken i Hordaland tingrett er den første av fire lignende saker. Senere i november skal det være rettssaker mot tre andre russere som har fløyet drone i Norge. Disse sakene går for retten i Vadsø og Tromsø.

Maxim hadde planene klare, uansett utfall av rettssaken, fortalte han medier forrige uke.

– Blir jeg frikjent, drar jeg videre til sydligere land. Det var min opprinnelige plan etter oppholdet i Norge. Jeg hadde ikke tenkt å reise tilbake til Russland, men muligens må jeg det likevel nå, for forretningene mine har lidd av dette, fortalte russeren, som oppgir å være daglig leder for et lite reisebyrå i St. Petersburg.

– Og hvis du blir dømt?

– Da vil jeg prøve å anke. Men jeg tror ikke jeg taper denne saken, det er ikke mulig. Jeg tror dommeren vil tro på meg.

