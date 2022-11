Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

Priskrise, matfattigdom og frykten for en tøff vinter. Det er årsaken til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok initiativ til å møte tillitsvalgte og styremedlemmer i avdeling 10 i Fellesforbundet onsdag.

En av dem er Oksana Nilsen. Hun er kantineleder og hovedtillitsvalgt for 200 kantinearbeidere i Oslo og Akershus. Hun snakket til Støre på vegne av medlemmer som har blant de laveste lønningene i landet. Minstelønna til en kantinearbeider er 174 kroner i timen.

– De fleste av mine medlemmer gruer seg til jul, sa Oksana Nilsen med statsministeren til venstre for seg rundt møtebordet.

Tre tusen i minus

Støre fikk presentert et regnestykke som Oksana hadde satt opp for å illustrere det økonomiske uføret som hennes medlemmer befinner seg i.

Det gjelder kantinearbeidere så vel som kokker med fagbrev. Gjennomsnittlig fastlønn er 31.500 kroner før skatt og 22.000 kroner etter skatt.

Deretter fordeler utgiftene seg slik:

Husleie/banklån: 14.000-20.000 kroner

Strøm: 2.000-3.000 kroner

Bil/transport: 1.500-3.000 kroner

Barnehage/SFO: 3.500 per barn

Mat: (Billigste alternativer): 4.000-7.000 kroner

Budsjettet går 3.000 kroner i minus hvis man legger de laveste beløpet til grunn og kantinearbeideren er aleneforsørger med ett barn.

I tillegg kommer utgifter til legehjelp og medisiner, hygieniske artikler, skoleaktiviteter og klær til både foreldre og barn.

– Vi er gått fra å være blant de lavest lønte til å bli fattige, sa Oksana Nilsen i møtet med Støre.

Lover å ta grep

Jonas Gahr Støre har møtt tillitsvalgte i avdeling 10 tidligere, men dette var første gang som statsminister.

– Det gjør alltid et veldig sterkt inntrykk å høre historier fra det virkelige livet i den virkelige hverdagen, sier han til FriFagbevegelse.

– Klarer du å sette deg inn i hvordan det er å ha lite penger?

– Det er ikke en situasjon jeg selv har vært i, men jeg er en person med empati og innlevelse. Jeg kan høre, og du må ikke ha erfart urett på kroppen for å forstå hvordan folk har det. Jeg bruker livet mitt på dette. Det handler ikke om mitt liv, men om hvilket samfunn jeg vil leve i.

Støre lover å ta med seg historiene og gjøre noe med det.

– Det er ingen vits i å bruke tiden på det som fungerer godt i arbeidslivet. Det er dette vi må ta tak i, påpeker han.

Kjernen for Ap er at folk som har en full jobb, skal ha en lønn å leve av.

– Det begynner å bli en del i samfunnet vårt som ikke har det. Og da er det en oppgave vi må ta tak i, understreker Ap-lederen.

Ikke råd til helsehjelp

Ett av Oksanas medlemmer fikk henvisning til kiropraktor etter å ha vært sykmeldt i to uker. Etter to behandlinger som kostet 1.200 kroner, hadde han ikke penger til en tredje behandling.

– Det kommer medlemmer til meg og forteller at de ikke har råd til nødvendig helsehjelp, sier Oksana til FriFagbevegelse.

– Jeg tror ikke politikerne forstår hvor tøft vi har det. De tenker ikke så mye over hvor mye det koster å handle eller å fylle drivstoff på bilen, sier hun.

Historiene hun har fra flere av kollegene i kantinebransjen, illustrerer hvilke prioriteringer de må gjøre. En kvinne i 50-årene, som bor i en leilighet i Oslo, har det så trangt økonomisk at hun spiser brødskiver hjemme og middag i lunsjpausa i kantina.

– Jeg fikk så vondt av å høre dette at jeg begynte å gråte, sier Oksana Nilsen.

– Hun spiser minst mulig hjemme for å spare penger. Å unne seg en middag og bruke strøm for å lage maten, går ikke med den lønna hun skal leve av, forklarer Nilsen.

– Har gjort mye

Støre har full forståelse for den situasjonen som de fagorganiserte i avdeling 10 befinner seg i.

Svaret hans er å gjennomføre politikken, lytte til folk og fortsette å legge fram lovforslag i Stortinget.

Statsministeren nevnte mye som regjeringa har gjort for å hjelpe de som sliter mest – blant annet å øke trygdene og fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.

– Trygdene justeres årlig basert på lønnsutviklingen, og vi har fjernet Høyres karensår i AAP-ordningen, som rammet mange hardt, sier han.

Regjeringen gir også en god del støtte og lettelser gjennom strømstøttepakkene, og til enslige forsørgere og studenter.

– Men i møte med slike historier, er det vanskelig å si at vi har gjort nok, medgir Støre.

– Det er viktig at vi jobber med disse historiene hele veien. Vi skal ha gode ordninger for de som ikke kan jobbe, men vi har et prinsipp om at arbeid er hovedveien til å klare seg. Da kan det ikke være sånn at lønna er for lav til å få endene til å møtes, legger han til.

Støre er åpen for å se på om satser og ytelser er tilstrekkelig til å hjelpe de som har det tøffest akkurat nå.

Ringer for å melde seg ut

Avdelingen som Merethe Solberg leder i Fellesforbundet, representerer LO-organiserte i hotell, restaurant, catering, kantiner og utelivsbransjen i Oslo og Akershus.

Det har hendt at hun får telefon fra medlemmer som gråter. De har ikke råd til å være med i LO.

I snitt ringer det tre medlemmer i uka for å melde seg ut. Det går inn på Støre å høre at fagorganiserte melder seg ut eller ber om betalingsutsettelse fordi pengene ikke strekker til.

– Prisveksten vi har hatt det siste året, rammer mange hardt, fastslår statsministeren.

Medlemmene i avdeling 10 er lavtlønte og jobber i hovedsak deltid. Snittlønna for bartendere, servitører og resepsjonister var i fjor på 31.32.000 kroner i måneden før skatt.

Gjennomsnittet for hele bransjen var på drøyt 34.000 kroner. Til sammenligning er snittet på alle bransjene i Norge på nesten 51.000 kroner i månedslønn.

– Jeg er veldig fornøyd. Støre lyttet, sa flere ganger at telefonen går begge veier og at han har et ønske om å følge opp det som ble sagt, sier avdelingsleder Merethe Solberg.

Erfaring med statsministre

Forrige gang Oksana Nilsen møtte en statsminister, var hun like nervøs, men samtidig godt forberedt. Akkurat som nå.

Under koronapandemien henvendte hun seg til daværende statsminister Erna Solberg (H). Nilsen ytret et ønske om at regjeringa måtte forlenge dagpengesatsen for permitterte på 80 prosent.

To måneder senere ble det bestemt at ordningen skulle videreføres.

– Jeg følte at jeg hadde blitt hørt og at Erna hadde snakket direkte til meg. Hun kunne ikke love noe, men sa samtidig at hun skulle gjøre alt for å forlenge ordningen for permitterte, sier Oksana.

Nå håper hun på en gjentakelse med Støre. At hun blir hørt og at medlemmene hennes får noe mer å leve av hver måned.

