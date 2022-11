Frykter at dødstallene i Middelhavet vil stige

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold krever nå at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og regjeringen svarer på hva Norge vil gjøre for flyktninger som kommer over Middelhavet til Europa. Hun har stilt et skriftlig spørsmål til statsråden i Stortinget som lyder: «Kva gjer regjeringa for å forhindre at menneskeliv går tapt i ei tid då talet båtflyktningar aukar og vintervêret slår inn over Middelhavet?»

– Jeg utfordrer regjeringen på å få en avklaring på hva Norge gjør for å bedre på den situasjonen som vi nå ser i Europa, sier Wold, som påpeker at ifølge NRK har mer enn 88.000 mennesker forsøkt å flykte til Europa over Middelhavet i 2022. Av dem har 1287 båtflyktninger mistet livet. Wold frykter at dødstallene kommer til å stige nå når vinteren kommer.

Barn mishandles

Årsakene til at disse menneskene har omkommet er sammensatt, ifølge Wold: Gummibåtene de kommer i er overlastet, den libyske kystvakten tvinger båtene tilbake, og europeiske land utsetter dem for såkalte «pushbacks»: De etterlater flyktninger i livbåter ute på havet uten motor. De siste tre årene skal 38.000 mennesker blitt utsatt for dette.

– Vi ser at det er en utfordrende situasjon og at mange mennesker blir tvunget på flukt av ulike årsaker, som naturkatastrofer, krig eller forfølgelse. Vi ser også at mange dessverre drukner i Middelhavet eller sitter fast i overfylte flyktningleirer rundt om i Europa. Vi ser at det er barn som blir mishandlet på grenseovergangene, viser forferdelige scener som utspiller seg. Derfor ønsker vi å få et svar fra regjeringen hvilken rolle Norge har tatt her, og hva Norge gjør for å bedre situasjonen for disse flyktningene, sier Wold til Dagsavisen.

– Norge er ett av Europas og også verdens rikeste land, så det pålegger oss et særlig ansvar. Vi må stille opp for våre naboland og bidra til bedre løsninger enn i dag, mener hun.

– De lider

Wold syns generelt Norge framstår som veldig uklar og defensiv i denne saken.

– Jeg savner at regjeringen kommer tydeligere på banen og sier noe om hvordan de faktisk jobber for å bedre situasjonen for veldig mange sårbare mennesker. Det begynner å bli kaldt og snøen kommer snart også ute i verden, og disse menneskene, de lider, sier Wold, som generelt syns den politiske debatten bærer preg av at man ser på flyktninger som et problem.

– Det er som om vi skal finne flest mulige måter å unngå å hjelpe mennesker som nå er i en sårbar situasjon. Dette er mennesker som trenger vår hjelp og vår beskyttelse, mener hun.

– Det er dette vi bør holde fokus på, ikke på hvordan vi skal kjøpe oss ut av ansvaret. Vi må bidra til at Europa finner en løsning på denne situasjonen, og der bør Norge innta en ledende rolle, sier SVs innvandringspolitiske talsperson, som erkjenner at arbeidet med å hjelpe flyktningene fra Ukraina-krigen kan ha stilt flyktningsituasjonen i Middelhavet i skyggen. Hun syns situasjon var kommet i skyggen også før krigen i Ukraina – men fra da av handlet nesten all medieomtale av flyktninger om Ukraina, syns hun.

– Arbeidet med å hjelpe Ukraina-flyktningene har også krevd ressurser, men likevel er Norge i stand til å hjelpe også de som flykter over Middelhavet, mener Wold.

