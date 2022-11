Rocker inn i alderdommen: uekte damer på klubb

Susanne Hæstas bilder av gamle damer på nattklubb er en finger til alle som syns eldre damer bør være usynlige. Bare så synd at damene ikke finnes på ekte. De er nemlig laget via et kunstig intelligensprogram. Hæstad er utdannet designer fra moteskolen Esmod og har fagbrev som skomaker, liker å jobbe med tekstiler, tapeter og har jobbet med digital produksjon av print. Hodet er alltid fullt av ideer.

Avatar på bar. Susanne Hæstads avatarer på bar - rocker opp i forestillinger om gamle damer. (AI Midjourney)

– Jeg liker å lære meg nye ting, tekniske duppeditter og programmer og utforske hvordan forskjellige ting virker. Og jeg har et typiske boblehode, fullt av ideer, sier hun.

Jeg liker å lære meg nye ting, tekniske duppeditter og programmer — Susanne Hæstad, designer

Det var nærmest ved en tilfeldighet at hun kom over AI Midjourney – et program der du kan lage «fake art» via et kunstig intelligensprogram som lager bilder fra tekstbeskrivelser. Etter å ha studert noen You Tube-tutorials fikk hun ideen.

– Noen ganger våkner jeg opp midt på natta i tre-firetida og får ikke sove. Hva gjør jeg da? Jo, surfer på nettet, ler hun.

Avatarer på bar laget med AI Midjourney Kule og gamle, drømmen om alderdommen trenger ikke være trist (AI Midjourney)

– En periode brukte jeg nettene ved å sitte på nettaksjoner i Japan og kjøpte en haug med kimonoer, men det kunne jeg ikke holde på med i lengden. Så da tenkte jeg ok, alle disse AI-tingene som folk snakker så mye om, kanskje jeg skulle prøve noe sånt?

Det var da hun fant programmet AI Midjourney. Og da tok det fyr i fantasien.

[ Raserer behandlingstilbud for folk med spiseforstyrrelser ]

Venninnegjengen

– Vi har en klubb som heter «Ta deg sammen og kom det ut på tur og teater»-klubben. Og så satt jeg der alene og fabulerte på natta, og tenkte: hvordan kommer vil til å bli seende ut når vi blir gamle?

Hun skrev inn noen utvalgte stikkord: AbFab, 80-år gamle, tøffe og tatoverte damer på nattklubb i New York. Ut fra det produserte programmet en rekke bilder som kan få de fleste til å se alderdommen optimistisk i møte.

avatarer laget med AI-program En liten nbrytekamp før neste runde? Susanne Hæstads åttiåringer er damer som nekter å være usynlige. (AI Midjourney)

– Ja, jeg må jo si jeg syns det var veldig morsomme, og et herlig bilde på hvordan det kan tenkes at vi kommer til å se ut om noen år, når så mange liker å tatovere seg, smiler hun.

Litt skummelt

Susanne Hæstad ser på programmet som morsomt tidsfordriv, som ikke er helt uproblematisk.

– I disse dager som det er så mye snakk om falske nyheter så er et slikt program skummelt, for du kan jo fremstille bilder av folk og hendelser som aldri har skjedd. Som en ivrig avisleser som sverger til papir og old school-greier, så ser jeg klare utfordringer for fremtidens digitale medier når det gjelder nettopp bruk av kunstig intelligens. For – hvem kan til slutt avgjøre nhva som er sant og usant? sier hun.

Fremtidens åttiåringer vil ikke sitter på gamlehjem og bli lagt klokka ni: slik fremstiller Susanne dem i AI Midjourney. (AI Midjourney)

En pussig detalj er at programmet har samme utfordring som ekte mennesker:

– Du husker kanskje debatten som gikk i kunstnermiljøene for noen år siden om å kunne tegne en hånd? sier Susanne Hæstad.

Noe av det vanskeligste å tegne når det gjelder anatomi er nettopp menneskets hender og føtter. Det har gjerne vært en målestokk på hvor dyktig en tegner er.

– Vel, AI-programmet har akkurat samme utfordring som oss mennesker, det klarer absolutt ikke å fremstille en naturlig menneskehånd. Og kanskje er det også litt betryggende, smiler hun.

[ Flyttet fra Norge. Fikk ikke timer hos DPS ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen