– Begrens fri bar og sørg for alkoholfrie alternativ på julebordet, sier psykolog og flørteekspert Fanny Duckert

En undersøkelse viser at 4 av 10 mener ledelsen har lite eller ingen fokus på seksuell trakassering i forbindelse med jobbens julebord. Undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, viser at 9 prosent av befolkningen er blitt utsatt for eller kjenner til andre som er blitt utsatt for seksuell trakassering i forbindelse med julebordet på jobb.

Det er en økning fra 4 prosentpoeng i 2019.

– Det er for dårlig. Vi vet at seksuell trakassering ofte skjer i arbeidsrelaterte situasjoner og i situasjoner der det drikkes alkohol, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Fort og mye

Fanny Duckert, professor i psykologi er ekspert på tidlig behandling av alkoholproblemer og holder regelmessig kurs i alkoholreduksjon. Hun har også skrevet en bok om flørting, sammen med Øyvind Kvalnes. Hun mener den norske tradisjonen for at fest er ensbetydende med fest må ta mye av skylden for at det fort går galt på firmaets julebord.

Alkohol høyner risikoen fordi den sløver ned sansene. — Fanny Duckert, psykolog

– Alkohol høyner risikoen fordi den sløver ned sansene. Vi ser dårligere, hører dårligere, vi blir mindre sensitive og mindre flinke til å tolke andre. Samtidig får vi mer selvtillit, og mindre selvkritikk og veien blir kortere til å slippe løs det du til enhver tid har inni deg, sier Fanny Duckert.

– Da kan det fort gå galt?

– Ja, kanskje spesielt siden nordmenn har gamle tradisjoner for å tenke at alkohol er gøy og nødvendig for å skape feststemning. Dermed har det lett for å bli for fort og for mye og dermed blir du også kritikkløs og beregner virkemidlene mye dårligere. Dermed er risikoen for å trå over mye større.

Fin og ufin flørt

Hun er tydelig på at det finnes forholdsregler som kan tas for å sørge for at alle får et hyggelig julebord. Og de må først og fremst tas av ledelsen.

– Bedriftsledelsen har et ansvar for å forsøke å legge til rette for mer moderat drikking. Det kan gjøres ved å begrense tilgangen på alkohol, ved for eksempel å ikke ha fri bar, unngå sprit, begrens tilgjengelig mengde alkohol og sørg også for at det er rikelig tilgang på alkoholfrie alternativer hele kvelden. Da er det lettere å oppmuntre til moderat inntak og unngå fri fyll.

– Når blir en flørt ufin?

– Det er når du trår over andres grenser. Det som kjennetegner den gode flørten er at det er en uforpliktende liten gave som ikke behøver å gjengjeldes. Budskapet er; jeg ser deg og jeg liker det jeg ser.

– Det er lett å tolke signaler feil når noen har drukket?

– Det kan være et problem at man blir for grovkornet i virkemidlene når man har drukket. At du holder for hardt og for lenge, du trår over intimitetsgrensene med for eksempel kyssing det ikke er dekning for og du presser deg på en annen, eller blir grov vitsing.

– Er det andre flørteregler på arbeidsplassen enn i vennegjengen?

– Ja, man har et kollegialt forhold, man er ikke kjærester eller bestevenner. Og det som er viktig er at vi skal møtes på jobben i morgen.

– Flørting med sjefen er en egen sjanger som fort kan bli pinlig?

– Ja, og spesielt sjefer bør være forsiktige med det selv om det er fest. Det er ikke sånn at man slutter å være leder bare fordi det er julebord, du er fortsatt både sjef og rollemodell, sier Fanny Duckert.

Å sette strek

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv håper ledere tar ansvar og snakker med sine ansatte om hva seksuell trakassering er, hva de kan gjøre dersom de blir utsatt for trakassering, og hvilke rutiner og regler som gjelder, i forkant av årets julebord,

– Nå er julebordsesongen i gang, og da er det viktig at arbeidsgivere tar ansvar og sørger for å ha gode rutiner på plass for å forhindre og håndtere seksuell trakassering, sier Devold.

NHO Reiseliv har derfor relansert kampanjen « Sette strek » fra 2018. På nettsiden kan arbeidsgivere få informasjon om hvilke verktøy de kan ta i bruk. Arbeidstilsynet og LDO har utarbeidet en veileder med seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

