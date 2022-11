Fifa-refser og VM-sponsor: – Jeg kommer til å se hvis det passer seg sånn

HVEM: John Peder Egenæs (62)

HVA: Generalsekretær i Amnesty

HVORFOR: Fotball-VM i Qatar er i gang. Amnesty vil ikke oppfordre til boikott, men har blitt sponsor, via Elkjøp.

Yo! Jeg hører dere er blitt hovedsponsor av fotball-VM?

– Øhh, jaaa. Men «free of charge», som det heter.

Hva skjedde?

– Det var rett og slett Elkjøp som tok kontakt og ville diskutere Qatar-VM med oss. Først snakket vi om å inkludere en plakat fra oss i deres reklamer. Men så kom de fram til at de ikke ville ha sin plakat der, men at vi skulle ha det i stedet. Så har vi tenkt litt fram og tilbake og kommet fram til at det er en god anledning til å nå ut til et stort antall folk med vårt budskap om migrantarbeiderne. Så valgte vi å takke ja.

Hva skal dere bruke reklameplassen til?

– Det er jo i formatet som vanligvis er forbeholdt sponsorer. Du vet … «Sendingen presenteres av …». Så det er bare en plakat vi har laget, hvor det står noe om Amnestys arbeid for migrantarbeidere.

[ VIF-puber uenige om boikott: – Alle får bare vurdere det på egen hånd ]

Rart at Elkjøp hadde kjøpt de annonsene i utgangspunktet, eller?

– Det får du spørre dem om. Vi har bare gitt dem informasjon, og så har de tatt avgjørelsene.

Bør vi boikotte fotball-VM?

– Amnesty tar ikke stilling til boikotter, hvis det ikke er våpensalg som går direkte til krigsforbrytelser eller menneskerettighetsbrudd. Vi sier ikke det er dumt å boikotte heller, vi bare holder oss til vår rolle. Men det er viktig å si at hvis vi skulle tale for en boikott, vil vi jo bli avkrevd konsekvens. Neste VM er i Mexico, USA og Canada. De har jo sine svin på skogen de og. Hvis vi skulle si til Midtøsten: Boikott Qatar, men ikke Mexico, USA og Canada … Det er ikke en rolle vi skal ha, rett og slett. Derfor tar vi denne ikke-posisjonen.

Hvordan protesterer man mot Qatar, da, uten å boikotte?

– Vi har starta en kampanje som heter «Pay up, Fifa», hvor vi krever at de setter opp et fond på 440 millioner dollar som kompensasjon for menneskerettighetsbrudd. Det er samme sum som Fifa betaler i prispenger under VM. Fifa har sagt at de følger FNs retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv. Et element i det er at hvis man har bidratt til menneskerettighetsbrudd, så skal man betale kompensasjon til de som har lidd overlast. Dette støtter blant annet Fotballforbundet i Norge.

NFF, ja. De har blitt mye kritisert for å ha vært for slappe overfor Fifa. Er de på ballen nå?

– Absolutt. I høyeste grad. Supporteropprøret skapte en stemning, et trøkk og et krav fra grasrota som Fotballforbundet absolutt lytta til. Og det er ikke tilfeldig at demokratiet har stemt fram Lise Klaveness, som har en helt annen holdning til dette arbeidet. Nå jobber de veldig systematisk og med mange krefter. Men selvfølgelig, det er ikke gjort i en håndvending å gjøre noe med Fifa.

– Dere har kontakter og kontorer over hele verden. Hvordan reagerer Midtøsten på vestlig boikott?

– Det er ikke et helt entydig bilde. Men vi hører definitivt stemmer som mener dette er en form for kolonialistisk basert rasisme. Nå har VM endelig kommet til Midtøsten, og nå skal dere boikotte! Jeg kjenner mange som er enig i at det er store problemer i Qatar, men som reagerer på volumet på kritikken her, i forhold til andre ting.

Flere tusen gjestearbeidere skal ha mistet livet etter at Qatar ble tildelt fotball-VM i 2010. Her fra byggingen av en stadion i Doha i 2016. (Aabech,Magnus/NTB)

Skal du se VM sjøl?

– Jeg er veldig fotballinteressert, men er nok yrkesskadd i forhold til dette VM. Jeg har ikke den lysten som jeg vanligvis har. Men hvis det blir åttedelsfinale mellom England og Tyskland, liksom … personlig har jeg ikke sagt at jeg skal boikotte sendingene.

Det virker som om du er dratt i flere retninger?

– Ja, for så vidt. Men før nærmest planla jeg å ikke treffe venner under VM. Sånn er det ikke nå. Jeg kommer til å se hvis det passer seg sånn.

[ Vil du tenke på annen fotball i VM-pausa: Hør Dagsavisens podkast om Oslofotball, «Trikkeligaen» ]

Nå, noen faste spørsmål: Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig glad i lange fester.

Hvor lang er en god fest?

– Nei, da har det blitt dagslys før siste mann går.

Du blir ikke dust på fylla, sånn som … enkelte tydeligvis blir?

– Jeg endrer overhodet ikke personlighet, men blir en større og blidere utgave av meg sjøl.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at vi i Amnesty ikke var tidligere ute med å kritisere andre mesterskap. At jeg ikke sto på mer for å ta tak i VM i Russland og OL i Kina. Nå ser det ut som om vi er mer opptatt av en bitteliten stat i Midtøsten enn de store overgriperne andre steder. Jeg har ikke stått på nok for det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror det hadde vært jævlig interessant å ha en lang samtale med Jens Stoltenberg, Nato-sjefen. Gitt at han sa sånn «Nå sier jeg alt, så får du holde kjeft etterpå». Å virkelig få vite om alt som har skjedd der.

Du har ikke bakgrunnssamtaler med Jensemann, altså?

– Jeg gikk faktisk på Oslo katedralskole (Katta) ett år under han. Men han var leder av Katta Auf, mens jeg var leder av Kattas anarkister. Så vi var ikke helt på politisk bølgelengde.

[ Låner Youngstorget gratis til Qatar-fest: – Helt håpløst ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen