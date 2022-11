Medier: Manchester United saksøker Ronaldo

Britiske medier, blant andre The Guardian, melder at Manchester United vil saksøke Cristiano Ronaldo etter et sprengladet intervju med Piers Morgan. Han skal samtidig ha fått beskjed om å ikke returnere til Manchester etter VM i Qatar.

Ifølge The Guardian har United satt et team med advokater på saken.

Klubben mener stjernespilleren har brukk kontrakten med klubben da han i TV-intervjuet på talk TV angrep både klubben, spillere, eieire og tidligere lagkamerater.

«Klubben vil komme med en uttalelse så fort alle fakta er på bordet», skrev United i en pressemelding kort tid etter at utdrag fra intervjuet ble publisert.

Ronaldo har en kontrak på 500.000 pund i uken, omtrent 6 millioner kroner. Denne løper til juli neste år.

Langer ut

I intervjuet langet Ronaldo ut mot United og manager Erik ten Hag. Der kom det også fram at han ikke er sikker på hvor han skal spille fotball på nyåre, skriver NTB.

Det gjenstår å se om det er opp til Ronaldo selv eller ikke.

I det 90 minutter lange intervjuet har portugiseren kritisert manglende utvikling i klubben, hyllet Ole Gunnar Solskjær og avslørt at Manchester City jobbet hardt for å få ham sommeren 2021, men at Sir Alex Ferguson var avgjørende for at valget falt på United for andre gang i karrieren.

Ronaldo forbereder seg for tiden til fotball-VM i Qatar med Portugal. Sykdom gjorde at han ikke deltok i generalprøven mot Nigeria (4-0-seier) torsdag kveld.

[ Rasisme er mye mer enn bare Ku Klux Klan og apartheid ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen